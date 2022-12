Mega Millions atteint 565 millions de dollars mais le prix n’est même pas dans le top 10

OMAHA, Neb. (AP) – Quelqu’un pourrait gagner plus d’un demi-milliard de dollars à la loterie Mega Millions mardi, mais ce jackpot ne se classerait même pas dans le top 10 car les prix ont augmenté ces dernières années.

Le Mega Millions actuel se construit depuis le 14 octobre alors que 20 tirages se sont déroulés sans gagnant, mais le prix estimé à 565 millions de dollars est dérisoire par rapport au jackpot Powerball record de 2,04 milliards de dollars remporté en novembre par quelqu’un du sud de la Californie.

Les dix plus gros jackpots de loterie de tous les temps dépassent tous les 687 millions de dollars, tous depuis 2016. Le plus gros jackpot du Mega Millions a été de plus de 1,5 milliard de dollars, remporté en 2018, et un jackpot dépassant 1,3 milliard de dollars a été remporté dans l’Illinois en juillet.

Et le premier prix de mardi de 565 millions de dollars est pour l’option de rente qui est versée chaque année sur 29 ans. L’option en espèces rapporterait 293,6 millions de dollars.

Le tirage de mardi aura lieu à 23 h HNE lorsque les joueurs essaieront de faire correspondre six numéros gagnants.

Lorsque les jackpots augmentent, plus de gens achètent des billets, ce qui augmente les chances que quelqu’un gagne.

David Peralta, un instructeur d’université technique à la retraite de 67 ans, a acheté un billet Mega Millions à 3 $ uniquement dans une épicerie Dillons à Topeka, Kansas, parce qu’il avait quelques dollars supplémentaires et “pour voir si nous avons de la chance”. Il achète régulièrement quelques billets et dit que le jackpot l’a attiré, même s’il dit qu’il n’est pas sûr d’avoir besoin d’autant d’argent.

“Je pourrais aider beaucoup de gens”, a-t-il déclaré.

Mais les chances de gagner restent élevées à une sur 302,6 millions, et le jackpot continuera de croître si personne ne remporte le tirage de mardi. Les chances s’améliorent légèrement en achetant plusieurs billets, mais même acheter 100 billets ne vous donnerait que 100 chances sur 302,6 millions.

Mais les responsables de la loterie disent que les billets à 2 $ offrent un moyen abordable de rêver d’un prix qui changera la vie.

Mega Millions est joué dans tous les États, à l’exception du Nevada, de l’Utah, de l’Alabama, de l’Alaska et d’Hawaï, ainsi que du district de Columbia et des îles Vierges américaines.

___

L’écrivain d’Associated Press John Hanna a contribué à cette histoire de Topeka, Kansas.

Josh Funk, Associated Press