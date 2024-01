Mega Matrix annonce l’entrée de FlexTV dans le top dix des applications de divertissement gratuites pour iPhone (États-Unis) à compter de janvier. 21, 2024

FlexTV se classe parmi les dix meilleures applications de divertissement gratuites sur l’App Store d’Apple (États-Unis)

FlexTV se classe parmi les dix meilleures applications de divertissement gratuites sur l’App Store d’Apple (États-Unis)

PALO ALTO, CA, 22 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Mega Matrix Corp. (« MPU » ou la « Société ») (NYSE American : MPU) a annoncé que FlexTV, sa plateforme de streaming de courtes dramatiques, a atteint le dans le top 10 du classement des divertissements de l’App Store d’Apple (applications gratuites, États-Unis) au moment de sa sortie, le 21 janvier 2024, devançant de quatre places le géant de l’industrie Netflix. Cette réalisation importante marque une petite étape pour FlexTV et souligne son influence croissante dans le domaine en plein essor des services de streaming de courtes dramatiques.

L’ascension de FlexTV parmi les dix premières applications de divertissement gratuites de l’App Store d’Apple témoigne de la popularité de la plateforme et de l’engagement des utilisateurs. La société, cotée à la bourse américaine NYSE sous le code « MPU », n’a cessé de prendre de l’ampleur dans le paysage du divertissement numérique en constante évolution.

Au petit matin du 21 janvier 2024, FlexTV figurait parmi les applications gratuites les plus téléchargées et les mieux notées dans la catégorie divertissement de l’App Store d’Apple (États-Unis), aux côtés de TikTok, Peacock TV, Max (HBO), Netflix, Amazon Prime Video. , Roku, YouTube TV, Hulu, etc. Cette réalisation remarquable n’est pas seulement un triomphe pour MPU, mais reflète également l’évolution des préférences des consommateurs dans le monde dynamique du streaming en ligne.

FlexTV, connu pour son contenu innovant appelé fiction courte et son interface conviviale, a évidemment touché une corde sensible auprès du public, le propulsant aux échelons supérieurs de l’App Store d’Apple. Le succès de la plateforme peut être attribué à sa bibliothèque de contenu diversifiée, à ses fonctionnalités de personnalisation des utilisateurs et à son support client réactif.

Les analystes du secteur surveillent de près le développement rapide des courts métrages dramatiques, car cela pourrait avoir des répercussions sur le paysage global du streaming.

Au moment de la publication de cette version, FlexTV est classé huitième dans la catégorie divertissement de l’App Store d’Apple (États-Unis, application gratuite).

FlexTV se classe parmi les dix meilleures applications de divertissement gratuites sur l’App Store d’Apple (États-Unis)

L’histoire continue

À propos de Méga-Matrice : Mega Matrix Corp. est une société holding située à Palo Alto, en Californie, qui compte cinq filiales : Saving Digital Pte. Ltd., une société de Singapour (« Saving »), Mega Matrix, Inc., une société exemptée constituée en vertu des lois des îles Caïmans, Mega Metaverse Corp., une société californienne (« Mega »), Marsprotocol Technologies Pte. Ltd., une société de Singapour (« MTP ») et FunVerse Holding Limited (« FunVerse »), une société constituée en vertu des lois des îles Vierges britanniques. La société se concentre sur les activités liées à la cryptographie et aux courts métrages dramatiques. Pour plus d’informations, veuillez contacter [email protected] ou visiter : http://www.megamatrix.io.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des dispositions de « sphère de sécurité » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse autres que les déclarations purement historiques sont des déclarations prospectives. Lorsqu’ils sont utilisés dans ce communiqué de presse, les mots « estime », « projette », « s’attend », « anticipe », « prévoit », « planifie », « a l’intention de », « croit », « cherche », « peut », « sera », « devrait », « futur », « proposer » et les variantes de ces mots ou expressions similaires (ou les versions négatives de ces mots ou expressions) sont destinés à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances, de conditions ou de résultats futurs et impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs importants, connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de la Société, qui pourraient entraîner des résultats ou des résultats réels. différer sensiblement de ceux évoqués dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants sont, entre autres : la capacité à gérer la croissance ; capacité à identifier et intégrer de futures acquisitions ; capacité à développer et à développer notre activité FlexTV ; la capacité d’obtenir un financement supplémentaire à l’avenir pour financer les dépenses en capital ; les fluctuations des conditions économiques et commerciales générales ; les coûts ou autres facteurs affectant négativement la rentabilité de la Société ; litiges impliquant des brevets, de la propriété intellectuelle et d’autres questions ; les changements potentiels dans l’environnement législatif et réglementaire ; une pandémie ou une épidémie ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’affecter la capacité de la Société à poursuivre le développement réussi de son modèle commercial de jalonnement d’actifs numériques ; la possibilité que la Société ne réussisse pas à développer ses nouveaux secteurs d’activité en raison, entre autres, de changements dans l’environnement commercial, de la concurrence, de changements dans la réglementation ou d’autres facteurs économiques et politiques ; et la possibilité que les nouveaux secteurs d’activité de la Société soient affectés négativement par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse et les résultats d’exploitation futurs de la Société sont soumis à des risques et incertitudes supplémentaires énoncés sous la rubrique « Facteurs de risque » dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le dernier rapport annuel de la Société. rapport sur le formulaire 10-K et sont basés sur les informations dont dispose la Société à la date des présentes. En outre, ces risques et incertitudes incluent l’incapacité de la Société à prévoir ou à contrôler les procédures de faillite et les incertitudes entourant la capacité à générer des produits en espèces grâce à la vente ou à toute autre monétisation des actifs de la Société. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi applicable l’exige. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.

Contact:

[email protected]

Pièce jointe