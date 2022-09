Mega Blockbuster: Deepika Padukone taquine les fans à propos d’une “surprise” alors qu’elle rejoint Rashmika Mandanna, Kapil Sharma, Trisha et plus pour le projet très intrigant

On dirait que le rêve de Kapil Sharma se réalise enfin car il est prêt à partager un écran avec sa fille de rêve dans le film et aucun prix pour deviner Deepika Padukone. Le comédien-acteur populaire Kapil Sharma a toujours exprimé ouvertement son admiration pour Deepika qu’il appelle affectueusement « Deepu » travaillera sur un film avec elle. L’actrice de 83 ans est allée sur son Instagram il y a un moment et a partagé la photo d’elle et a sous-titré “Surprise”, ce qui montre qu’elle rejoindra Kapil Sharma dans Mega Blockbuster, la bande-annonce sortira dans seulement 2 jours et les fans sont déjà intrigués par cette annonce surprise de Mme Padukone.

Même les fans célèbrent cette annonce et attendent avec impatience qu’enfin, ils voient Deepika Padukone et Kapil Sharma dans un film ensemble. Mais attendez est-ce un film ou une campagne publicitaire ? Non seulement Deepika, mais les joueurs de cricket Rohit Sharma et Sourav Ganguly ont également partagé les mêmes images de fond d’eux et les rapports affirment qu’ils collaborent pour une campagne publicitaire et non pour un film. Eh bien, un film ou une campagne publicitaire, les fans ne peuvent contenir leur enthousiasme de voir Kapil Sharma et son Deepu ensemble.

Kapil Sharma attire actuellement beaucoup d’attention en raison de sa transformation, le comédien-acteur a l’air méconnaissable avec sa transformation uber aussi. Il sera également vu dans le film Zwigato dirigé par Nandita Das qui a été très célébré au festival du film de Melbourne. Les talents d’acteur de l’acteur en tant que mari orthodoxe laissent les fans surpris et comment.