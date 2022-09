Mega Blockbuster : Après ZWIGATO, Kapil Sharma annonce son nouveau film ; dit, ‘Yeh wali simples fans ke liye’

Kapil Sharma chatouille nos os amusants depuis de nombreuses années avec ses émissions Comedy Nights With Kapil et Le spectacle Kapil Sharma. Il a fait ses débuts sur grand écran avec Kis Kisko Pyaar Karu qui est devenu un super hit au box-office. Cependant, le deuxième film de Kapil, Firangi, n’a pas réussi à se faire remarquer au box-office. Il est prêt à faire son retour d’acteur avec Nandita Das ZWIGATOet aujourd’hui, le comédien s’est rendu sur Instagram pour annoncer son nouveau film intitulé Méga blockbuster.

Kapil Sharma a partagé l’affiche du film et a écrit : “Yeh wali mere fans ke liye. Hope aapko pasand aaye. #TrailerOut4thSept #MegaBlockbuster.” Découvrez le message ci-dessous

Il y a quelques jours, un bref aperçu de ZWIGATO est sorti et il ressemblait à un film très sérieux, quelque chose de totalement différent de l’image de Kapil. Ses fans ont également été surpris de le voir et ils espèrent que le film mettra en valeur le talent de Kapil en tant qu’acteur sérieux.

Pendant ce temps, après une courte pause, Kapil est de retour avec The Kapil Sharma Show. Alors qu’Archana Puran Singh, Chandan Prabhkar, Kiku Sharda et Sumona Chakravarti reviennent avec Kapil dans la nouvelle saison, Krushna Abhishek a décidé de rester à l’écart de cette saison.

Il a été rapporté que tout n’allait pas bien entre Krushna et Kapil, et c’est pourquoi le premier a quitté la série. Cependant, récemment, alors qu’il parlait aux paparazzi, l’acteur a révélé qu’il n’y avait aucun problème avec Kapil et que c’était aussi son émission, et s’il le voulait, il y ferait un retour. Eh bien, les fans sont super excités pour le retour de The Kapil Sharma Show.