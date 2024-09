Meg Ryan, Geta Lee et plus

Saks et Loewe ont offert une pause artistique aux soirées habituelles de la Fashion Week de New York samedi soir, en invitant un public intime à un dîner en plein air sur la terrasse du sixième étage de la Pace Gallery sur la 25e rue. Le créateur Jonathan Anderson était en ville tout juste arrivé de l’avant-première du film « Queer » de Luca Guadagnino à la Mostra de Venise ; Anderson a conçu les costumes du film, marquant la deuxième collaboration entre les deux créateurs après « Challengers ».

Parmi les convives présents au dîner figuraient de nombreux amis de Loewe issus de l’industrie cinématographique, dont Greta Lee, Tracee Ellis Ross, Meg Ryan, Morgan Spector, Evan Peters, Young Mazino et Murray Bartlett, ainsi que des pairs de l’industrie de la mode comme Karlie Kloss, Tanner Reese et Tyler Mitchell. La star de « Industry », Myha’la Herrold, qui était le visage de la campagne pré-automne 2023 de Loewe, a profité du fleuve Hudson en toile de fond pour une séance photo impromptue pendant l’heure du cocktail.

« Woo ! Oh mon Dieu, il est tellement sexy ! » Lee était apparu à côté du petit groupe de photographes et faisait la promotion d’Anderson alors qu’il posait devant le step-and-repeat vert. « Il lui en faut encore quelques-uns », a ajouté Lee, avant qu’Anderson ne fasse appel à l’actrice pour le rejoindre sur la photo. Bien que le nombre de célébrités par habitant soit élevé sur le toit, Anderson est resté fermement au centre de la soirée. « C’est la star du moment », a déclaré Ross, faisant un geste vers Anderson.

« C’est une soirée incroyable pour nous », a déclaré Tracy Margolies de Saks tandis que les invités prenaient place autour de deux longues tables dressées avec des bougies piliers Loewe et des centres de table végétaux. « Ce soir, nous célébrons Jonathan. Jonathan, nous voulons juste te dire que nous sommes très honorés de t’avoir ce soir, nous sommes très inspirés par ta créativité. Tu es vraiment une force de la mode. » Le créateur, flanqué de ses voisins de siège Ryan et Lee, a hoché la tête en signe d’appréciation.

Après une brève présentation, les invités ont tourné leur attention vers le repas de trois plats préparé par le chef August Johnson de One White Street. L’US Open a été un sujet brûlant au dîner, alors que les invités ont discuté des résultats de la finale féminine plus tôt dans la journée et ont fait leurs pronostics pour la finale masculine de dimanche, qui mettait en vedette un joueur américain (Taylor Fritz) pour la première fois en 2006.

Alors que la soirée touchait à sa fin, les invités quittèrent la galerie avec un cadeau qui leur restait : l’une des compositions végétales parfumées. Une invitation, peut-être, à se rendre chez Saks pour admirer la présentation de la marque sur le thème du jardin.