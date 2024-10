Meg Ryan et sa fille Daisy, 20 ans, se promènent tranquillement à New York

Meg Ryan et sa fille de 20 ans, Daisy, ont été photographiées en train de manger des pommes lors d’une promenade décontractée à New York vendredi.

Le duo mère-fille s’est habillé de manière décontractée pour leur sortie sous le soleil de New York, avec la star de « Quand Harry rencontre Sally » portant un long manteau en laine noire sur un jean.

Elle a associé son look simple à des baskets et des lunettes de soleil noires.

Meg Ryan et sa fille de 20 ans, Daisy, se sont promenées avec désinvolture dans la ville de New York vendredi lors d’une rare observation publique. TheImageDirect.com

Le couple a mangé des pommes en se promenant dans la Big Apple vendredi. TheImageDirect.com

Daisy, quant à elle, avait l’air prête pour l’automne dans un jean bleu associé à un cardigan marron.

Elle portait une chemise à col orange en dessous et complétait son ensemble avec des bottes marron.

Les deux semblaient avoir une conversation agréable tout en grignotant leurs pommes.

Ryan, 62 ans, et Daisy avaient déjà été aperçus ensemble à New York en août.

La star de « Sleepless in Seattle », vue avec sa fille à New York vendredi, portait un long manteau en laine noire pour la sortie. TheImageDirect.com

Daisy, vue en train de discuter avec sa mère lors de leur promenade à Manhattan vendredi, portait un pull marron et un jean bleu. TheImageDirect.com

Ils ont fait quelques courses à la librairie McNally Jackson de Soho et sont allés à Tribeca chercher des vêtements.

Ryan a adopté Daisy de Chine en 2006 alors qu’elle était petite.

En novembre 2023, l’actrice dit Glamour elle et Daisy étaient « destinées » à se retrouver.

« Je suis convaincu de la magie à cause de notre relation », s’est exclamé Ryan.

Daisy, photographiée souriant lors d’une promenade avec Ryan à New York vendredi, portait une chemise orange sous son cardigan. TheImageDirect.com

Ryan, vu en train de mordre dans une pomme vendredi, a adopté Daisy de Chine alors qu’elle avait environ 2 ans. TheImageDirect.com

La star de « You’ve Got Mail » est également maman d’un fils de 32 ans, Jack Quaid, qu’elle partage avec son ex-mari, l’acteur Dennis Quaid.

Elle et Quaid, 70 ans, se sont mariés entre 1991 et 2001.

Le mois dernier, Quaid a déclaré qu’il n’avait aucun regret concernant son mariage avec Ryan lors d’une apparition dans « Who’s Talking to Chris Wallace ? »

« Nous avons éliminé Jack Quaid, qui va peut-être vraiment nous éclipser tous les deux », a-t-il déclaré.

Ryan a déclaré à Glamour l’année dernière qu’elle et Daisy étaient « destinées » l’une à l’autre. Corbis via Getty Images

Ryan partage également un fils, Jack Quaid, avec l’acteur Dennis Quaid. Getty Images

Jack a suivi les traces de ses parents dans l’industrie du théâtre et est surtout connu pour avoir joué Hughie Campbell dans « The Boys », Marvel dans « The Hunger Games » et Richie Kirsch dans « Scream » de 2022.

Ryan n’a eu que des éloges pour ses deux enfants dans son entretien avec Glamour en 2023, les décrivant comme « le meilleur coup ».

« Mes enfants ont toujours été géniaux », a-t-elle ajouté.