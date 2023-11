Meg Ryan dit qu’elle n’est “pas une bonne personne célèbre” alors qu’elle lance son retour à Hollywood

Meg Ryan a récemment admis qu’elle ne pensait pas être faite pour attirer l’attention alors qu’elle préparait son retour à Hollywood.

L’actrice de 61 ans, qui joue aux côtés de David Duchovny dans la nouvelle comédie romantique “What Happens Later”, a évoqué son interruption de huit ans dans une récente interview avec Entertainment Tonight.

“What Happens Later” marque sa première apparition au cinéma depuis son premier film “Ithaca” en 2015, qui mettait également en vedette son fils Jack Quaid.

“Je dois dire que je ne pense pas que j’étais une très bonne personne célèbre”, a déclaré Ryan. “Je ne pense tout simplement pas que je sois une bonne célébrité.

“Et je travaille depuis que je suis vraiment enfant. Quand on commence si jeune – vers 19, 20 ans ou quelque chose comme ça, j’étais dans le feuilleton.

“Et j’ai toujours eu l’impression que la vie était finie, en dehors de cette petite bulle, en dehors d’une sorte de membrane”, a expliqué Ryan. “Et je me souviens que les voitures ferment – comme les voitures chères – et que vous n’entendez plus l’extérieur. Vous êtes coincé dans cette partie de la chose, et je savais juste que ce n’était tout simplement pas bon pour un artiste ou une personne créative de ont une vie limitée, d’une certaine manière, sur laquelle s’appuyer.

Pendant sa pause de huit ans, la maman de deux enfants a choisi de se concentrer sur sa famille. Ryan partage Jack, 31 ans, avec son ex-mari Dennis Quaid et a adopté sa fille Daisy, 18 ans, en 2006.

Maintenant qu’elle a passé du temps à vivre en dehors de la bulle de la renommée hollywoodienne, la native du Connecticut a déclaré à Entertainment Tonight qu’elle avait pu apporter une nouvelle perspective à son métier avec “What Happens Next”.

“Je suis reconnaissante d’être maman et je suis reconnaissante d’avoir des amis”, a partagé Ryan. “Je suis reconnaissante que ma vie ait tant d’aspects différents. J’ai beaucoup voyagé. Alors, à présent, je me suis dit : ‘Oh, j’ai des choses à dire avec ce film.'”

Ryan a expliqué qu’elle avait eu des expériences positives avec des fans qui la reconnaissaient dans les nombreux films célèbres dans lesquels elle était la “It Girl” en titre des années 80 et 90. Cependant, elle a dit à ET qu’elle avait finalement décidé de quitter Los Angeles pour “changer les choses”.

“J’ai une vie très charmante”, a déclaré Ryan. “Les gens sourient généralement quand ils me disent bonjour, et ils sont heureux de certains films que j’ai fait, et c’est génial.

“Je ne dis rien de mal à ce sujet. J’ai vécu une expérience très charmante, je le reconnais. Mais je voulais juste m’en sortir, quitter Los Angeles. Changer les choses.”

En plus de jouer son premier rôle dans une comédie romantique en 15 ans, Ryan a également réalisé “What Happens Next” et a co-écrit le scénario avec Steven Dietz et Kirk Lynn.

Dans le film, Ryan et Duchovny incarnent Willa et Bill, deux ex-amants qui se réunissent des décennies après leur séparation lorsqu’ils se retrouvent bloqués dans un aéroport pendant une tempête de neige.

“Willa, un penseur magique, et Bill, un penseur catastrophique, se retrouvent tout aussi attirés et agacés l’un par l’autre qu’ils l’étaient des décennies plus tôt”, indique le synopsis de l’intrigue du film. “Mais alors qu’ils dévoilent l’énigme de leur passé commun et comparent leur vie aux rêves qu’ils ont partagés autrefois, ils commencent à se demander si leurs retrouvailles sont une simple coïncidence ou quelque chose de plus enchanté.”

Lors de son entretien avec ET, Ryan a déclaré qu’elle aimait découvrir tous les aspects du processus de réalisation d’un film en tant qu’actrice, réalisatrice et écrivaine.

“Vous pouvez être au premier plan. Vous pouvez être impliqué dans la vie créative de quelqu’un d’autre de manière intime”, a déclaré la star.

“C’est cool. Vous apprenez à parler aux musiciens. Vous apprenez à rechercher la lumière avec un DP [director of photography] dont la vie est axée sur la lumière, le son. On prend conscience de la vie de manière très intense en tant que réalisateur.”

À l’âge de 21 ans, Ryan a fait sa percée en tant qu’actrice en 1982 lorsqu’elle a joué le rôle de Betsy Stewart dans le feuilleton “As the World Turns”. Après ses débuts à la télévision, Ryan a décroché son premier rôle majeur au cinéma dans le film « Top Gun » de 1986, avec Tom Cruise dans le rôle du lieutenant Pete « Maverick » Mitchell.

Ryan a joué Carole Bradshaw, l’épouse du meilleur ami de Mitchell, le lieutenant Nick “Goose” Bradshaw (Anthony Edwards).

Trois ans plus tard, Ryan a joué aux côtés de Billy Crystal dans la comédie romantique de Rob Reiner en 1989, “When Harry Met Sally”. Le film est devenu un succès au box-office et reste un classique de la comédie. Le rôle de Sally a marqué le premier rôle principal de Ryan dans un film et elle a remporté une nomination aux Golden Globes pour sa performance.

Ryan est devenue la reine des comédies romantiques des années 90, jouant dans un certain nombre de films populaires, dont “Sleepless in Seattle” et “You’ve Got Mail”, aux côtés de Tom Hanks.

Elle a également joué le rôle principal dans « Joe vs. the Volcano », « When a Man Loves a Woman », « French Kiss », « City of Angels », « Courage Under Fire » et « Kate & Leopold », entre autres.

“Serious Moonlight” de 2009 a marqué le dernier rôle de Ryan dans une comédie romantique avant de revenir au genre avec “What Happens Later”.

Dans une interview avec People le mois dernier, Ryan a également expliqué pourquoi elle avait interrompu sa carrière d’actrice pendant près d’une décennie.

“J’ai pris une pause géante parce que j’avais l’impression qu’il y avait tellement d’autres aspects de mon expérience en tant qu’être humain que je voulais développer”, a-t-elle expliqué.

“C’est bien de considérer cela comme un travail et non comme un style de vie. Et c’est une excellente façon de m’y retrouver.”

“What Happens Later” est sorti en salles le 3 novembre.

