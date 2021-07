MEGHAN Markle et le prince Harry pourraient partager une photo des pieds de Lilibets comme première photo publique, affirme un expert royal.

Daniela Elser, qui est un écrivain royal à News.com.au, suggère que le couple évalue leurs options après la naissance de leur fille le mois dernier.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Meghan et Harry partagent une photo des pieds de Lilbet comme première photo publique d’une petite fille Crédit : AP : Presse associée

Cela survient alors que Meghan et Harry (photographiés avec bébé Archie en 2019) sont confrontés à un «choix difficile» concernant le baptême de bébé Lilibet Crédit : AFP

L’expert suggère que la principale préoccupation des couples est la confidentialité alors qu’ils continuent leur vie loin de la famille royale aux États-Unis.

Leur fille, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, est née le 4 juin dans un hôpital de Santa Barbara devenant la 8e en ligne avec le trône.

Mais, contrairement au grand frère Archie, aucune photo n’a encore émergé du nouveau-né.

Écrivant dans news.com.au, Mme Elser a déclaré: « Bien qu’ils puissent désespérément vouloir offrir à leur fille un niveau d’intimité qu’Harry n’a jamais été autorisé à apprécier en grandissant dans le bocal à poissons royal, la dure vérité est qu’ils le font occupent encore une étrange place nébuleuse entre les personnalités publiques et les particuliers.

« C’est pourquoi une sorte de photo de Lili – un orteil ! Un doigt ! Une toute petite main tenant une main encore plus petite ! – ne semble pas hors de question.

Elle a noté que Harry et Megan étaient désormais confrontés à un certain nombre de «choix difficiles», les décisions concernant le baptême et le parrain de Lilberst étant considérées comme cruciales.

Jusqu’à présent, aucune photo n’a été publiée de bébé Lilibet, un contraste frappant avec son frère aîné Archie (photo) Crédit : AFP

La famille royale avec bébé Archie en 2019 Crédit : EPA

Mais, le couple vivant désormais une vie non royale, un expert estime que la vie privée reste un problème urgent Crédit : AFP

L’expert a cité une dispute au sujet du refus de Meghan et Harry de nommer les parrains et marraines d’Archie après son baptême alors qu’ils étaient encore des membres de la famille royale à temps plein – soulignant que le couple ne voulait pas faire la même erreur deux fois.

Elle a déclaré: Avec le recul, la gestion du baptême d’Archie a été un tournant pour le couple et vous pouvez tracer une ligne droite de cette fureur à « Megxit ».

La mère Meghan n’est pas retournée au Royaume-Uni depuis son arrivée aux États-Unis, car des questions ont été soulevées sur son implication avec les Royals à la suite de son entretien avec Oprah en mars.

Mme Elser a déclaré que cela signifie que le baptême de Lilibet a le potentiel « d’améliorer ou d’endommager davantage » les relations de Harry avec la famille royale.

Elle a poursuivi: « Cependant, si les Sussex décidaient de tenir la cérémonie en Californie, empêchant ainsi la reine qui ne voyage plus à l’étranger d’y assister, cela serait perçu comme rien de moins qu’un rejet clair de la famille royale.

Il y a aussi une troisième option ici : ils décident de sauter complètement un baptême.

« Mais encore une fois, cela aussi serait lu comme profondément irrespectueux envers Sa Majesté étant donné qu’elle est, après tout, le chef de l’Église d’Angleterre. »

Mme Elser a écrit que les Sussex sont confrontés à un problème similaire en choisissant les parrains et marraines de Lili.

Elle a déclaré: « S’ils devaient choisir un groupe de noms de premier plan, dont les nouvelles ne manqueraient pas de s’infiltrer dans la presse, alors il semblerait qu’ils se donnent entièrement à cœur avec leurs nouvelles meilleures amies, famille et Que les amis de toujours au Royaume-Uni soient damnés

« D’un autre côté, choisir de nommer quelques cousins ​​soigneusement choisis ou d’anciens compagnons d’Eton pourrait grandement contribuer à la guérison de diverses brèches. »