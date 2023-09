‘Meg 2: The Trench’ en streaming sur Max : date et heure de sortie

Max en ajoute davantage à ses abonnés, des sports en direct à un flux d’informations CNN 24h/24 et 7j/7, en passant par des films récemment apparus dans les salles de cinéma.

Meg 2 : La tranchée, la suite de The Meg de 2018, déchaînera la terreur à pleines dents sur le service de streaming cette semaine. Il est sorti en salles début août. Le film d’action oppose Jason Statham à d’autres requins mégalodon et accumule d’autres menaces pour lui et ses collègues protagonistes. Parmi les autres acteurs de retour figurent Sophia Cai, Page Kennedy et Cliff Curtis, et Wu Jing fait partie des nouveaux venus.

La suite est réalisée par Ben Wheatley (Kill List, A Field in England), succédant au réalisateur de National Treasure, Jon Turteltaub. Voici quand vous pourrez regarder la suite de la saga des requins sur Max (le nouveau HBO Max), ainsi que comment un VPN pourrait améliorer l’expérience de streaming.

Quand regarder Meg 2 : The Trench sur Max

Les ailerons surdimensionnés du Meg 2 sont arrive chez Max le 29 septembre à 00 h 01 HP/3 h 01 HE. Si vous avez besoin de plus à dévorer, Max a aussi La Meg.

Le service de streaming réunit les bibliothèques HBO Max et Discovery Plus et est actuellement disponible aux États-Unis. Max propose trois forfaits : Avec publicités – l’option la moins chère, à 10 $ par mois ou 100 $ par an – Sans publicité et Ultimate Ad-Free. En dehors du streamer, vous pouvez toujours essayer de assister à une séance de cinéma ou achetez ou louez le film pour 20 $ à 25 $ auprès de services tels que Amazone et Vudu.

Max se situe à l’extrémité la plus chère du spectre des services de streaming – du moins si vous regardez son niveau basé sur la publicité. En ce qui concerne les moyens d’économiser, vous pouvez choisir de payer un an de Max à l’avance plutôt que de payer 12 mois distincts. Les offres de Max comprennent HBO et Max Originals, des films Warner Bros., des films DC Comics et des programmes de marques telles que HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC et ID.

Comment regarder Meg 2 : The Trench de n’importe où avec un VPN

Peut-être voyagez-vous à l’étranger et souhaitez-vous diffuser Max lorsque vous êtes loin de chez vous. Avec un VPN, vous pouvez modifier virtuellement votre emplacement sur votre téléphone, tablette ou ordinateur portable pour accéder au film depuis n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen de chiffrer votre trafic pour empêcher votre FAI de limiter vos vitesses. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a réussi nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste, comme Surfshark ou NordVPN.

Sarah Tew/CNET Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. C’est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais il coûte actuellement globalement moins cher pour un abonnement de 12 mois, où chaque mois secoue à 8,32 $. ExpressVPN offre une garantie de remboursement de 30 jours. Lisez notre revue d’ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez les États-Unis, où Meg 2 : The Trench sera diffusé sur Max. Avant vous ouvrez l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser Meg 2 sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’entre eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre Compte VPN. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Max pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez à nouveau que vous avez suivi correctement les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique à visualiser. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.