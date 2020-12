LONDRES, 11 décembre (Reuters) – Le Premier ministre britannique Boris Johnson devrait faire attention à ne pas conclure un accord de non-échange Brexit à des conditions dites « australiennes », car l’Australie est confrontée à de très grandes barrières commerciales avec l’Union européenne, l’ancien dirigeant australien Malcolm Turnbull a dit.

Johnson a déclaré jeudi qu’il y avait « une forte possibilité » que la Grande-Bretagne et l’UE ne parviennent pas à conclure un nouvel accord commercial et aboutissent à « une solution qui ressemble beaucoup plus à une relation australienne ».

«Faites attention à ce que vous souhaitez», a déclaré Turnbull, qui a été Premier ministre de 2015 à 2018, à la BBC. « La relation de l’Australie avec l’UE n’est pas une relation, d’un point de vue commercial, que la Grande-Bretagne souhaiterait. »

L’essentiel du commerce de l’Australie avec l’UE est soumis à des droits de douane et des contingents fixés selon les conditions de base de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et il fait pression pour un meilleur accès au marché grâce à un accord commercial à part entière.

« Il y a vraiment de très grands obstacles au commerce australien avec l’Europe que nous cherchons à surmonter alors que nous négocions un accord de libre-échange avec l’Europe », a déclaré Turnbull. « Mais les Australiens ne considéreraient pas nos relations commerciales avec l’Europe comme satisfaisantes. » (Reportage de Guy Faulconbridge; édité par Michael Holden)