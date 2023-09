Méfiez-vous des usurpateurs des forces de l’ordre

Les résidents de Neptune Beach sont invités à rester vigilants alors qu’une tendance alarmante aux escroqueries, impliquant des usurpateurs frauduleux des forces de l’ordre, se développe dans la région.

Le service de police de Neptune Beach (NBPD) a émis un avertissement au public concernant la menace croissante et a partagé des informations critiques sur la façon de se protéger pour éviter d’être victime de ce stratagème astucieux.

L’escroquerie commence généralement par un appel téléphonique d’un escroc se faisant passer pour un agent des forces de l’ordre. Ces usurpateurs d’identité informent de manière convaincante la victime qu’elle est confrontée à de graves problèmes juridiques, invoquant souvent des raisons telles que le fait de ne pas s’être présentée comme juré ou d’autres violations présumées. Les escrocs emploient ensuite diverses tactiques pour persuader leurs cibles de transférer une somme d’argent substantielle, généralement via des numéros de crypto-monnaie ou de carte-cadeau introuvables, soi-disant pour résoudre les problèmes juridiques fabriqués.

Ce qui rend cette escroquerie particulièrement troublante, c’est que les fraudeurs possèdent souvent des informations très spécifiques et détaillées sur la victime. Ces informations sont utilisées pour créer un vernis de légitimité, ce qui rend encore plus difficile pour les victimes potentielles de discerner l’arnaque. Dans certains cas, ces imposteurs sont connus pour appeler à partir de numéros de téléphone qui semblent être affiliés au bureau du shérif de Jacksonville, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de tromperie à leur stratagème.

Le service de police de Neptune Beach a souligné plusieurs points cruciaux que les résidents doivent retenir afin de se prémunir contre cette fraude :

Aucun organisme d’application de la loi ou bureau judiciaire légitime ne demandera jamais de fonds ou de numéros de carte-cadeau par téléphone.

Les fraudeurs peuvent avoir accès à des informations personnelles, notamment votre nom, votre adresse, votre date de naissance, votre lieu de travail et même les noms de vos proches.

Soyez prudent si l’escroc prétend qu’un mandat a été émis à votre nom ou allègue une urgence familiale nécessitant une aide financière immédiate.

Les fraudeurs peuvent utiliser une technologie avancée de « usurpation d’identité » pour faire croire que leur numéro de téléphone provient d’un véritable organisme d’application de la loi.

À la lumière de ces développements inquiétants, la DPNB a également offert des conseils essentiels aux résidents pour se protéger contre ces escroqueries :

Ne divulguez jamais d’informations financières par téléphone, en particulier à des appelants inconnus

Évitez d’envoyer de l’argent par virement bancaire ou de fournir des numéros de carte-cadeau à toute personne prétendant représenter une agence gouvernementale.

Gardez des notes détaillées lors de toute interaction avec ces appelants. En cas de doute, consultez un ami de confiance, un voisin ou un membre de votre famille pour obtenir des conseils sur la validité de la situation.

Si vous souhaitez confirmer l’identité d’un agent chargé de l’application des lois, demander son nom, son numéro d’identification et les informations de son agence, puis vérifiez ces informations de manière indépendante en contactant directement l’agence via ses canaux officiels.

En cas de doute, n’hésitez pas à appeler vos autorités locales, comme le service de police de Neptune Beach, pour obtenir de l’aide et une vérification.

Les résidents de Neptune Beach sont encouragés à rester vigilants et à partager ces informations avec leurs amis et leur famille afin de protéger la communauté contre les victimes de ces stratagèmes frauduleux.

Les forces de l’ordre enquêtent activement sur ces escroqueries, et toute personne ciblée ou victime est priée de signaler l’incident à son service de police local.

