Le phishing par SMS et e-mail est l’une des tactiques de phishing les plus connues. Maintenant, avec l’invention de plates-formes de messagerie instantanée comme WhatsApp et Telegram, les escrocs ont également exploité ces plates-formes dans leur agitation sans fin pour spammer les utilisateurs avec des messages promettant un chèque de paie facile, ou des appareils gratuits, ou d’autres avantages et programmes sur différentes plates-formes simultanément. Un rapport récent dans Indian Express fouille dans certains de ces types de messages WhatsApp, qui promettent un chèque de paie facile tout en travaillant à domicile. «Rejoignez-nous et gagnez 5 000 Rs par jour», lisent certains de ces messages. Le rapport indique que les liens inclus dans ces messages de phishing contiennent généralement des logiciels malveillants qui sont installés sur le smartphone d’un utilisateur dès qu’il clique dessus et, dans certains cas, leur demandent de donner leurs détails financiers, les codes PIN des guichets automatiques, etc.

Le rapport indique que plusieurs contacts inconnus ont envoyé des messages similaires qui promettent un chèque de paie facile en effectuant des tâches simples à distance. Compte tenu du nombre de personnes qui ont perdu leur emploi COVID-19[feminine pandémie, cela les rend d’autant plus vulnérables à ce type de messages. Après avoir reçu de tels messages, Indian Express a contacté des experts en sécurité de Check Point Software Technologies afin de se faire une meilleure idée de la menace que représentent ces messages. Le directeur général de Check Point Software Technologies pour l’Inde et la SAARC, Sundar N Balasubramanian, a déclaré au quotidien que les cybercriminels tirent parti de l’intérêt des gens à travailler à domicile pendant le verrouillage. Il a déclaré que le phishing par SMS implique généralement un message texte avec un seul lien vers une fausse page de connexion à un compte. Il a également déclaré qu’en outre, les nouvelles tactiques de phishing par SMS utilisent un message texte avec un lien qui, une fois accédé, télécharge des logiciels malveillants zero-day sur le smartphone d’un utilisateur. Balasubramanian a également déclaré que les escrocs utilisent de nouvelles techniques pour augmenter l’efficacité de leurs attaques. « Ces attaques sont utilisées pour voler les informations d’identification et les données des utilisateurs pour accéder aux réseaux et applications d’entreprise », a-t-il déclaré à The Indian Express.

Les liens inclus avec ces messages de phishing mènent généralement à un site Web qui demandera les données d’un utilisateur et utilisera plus tard les informations à des fins illégales, selon le rapport d’Indian Express.

Désormais, aucune technique ne permet d’empêcher ces messages d’arriver sur votre smartphone. Étant donné que WhatsApp utilise un cryptage de bout en bout, il n’est pas non plus possible de retracer la source de ces messages. Cependant, il existe quelques conseils que les utilisateurs peuvent suivre pour se protéger de ce type de messages, en commençant par quelque chose d’aussi simple que d’ignorer ces messages. Tout message prétendant offrir un chèque de paie gratuit, un cadeau, une offre, etc., doit simplement être ignoré. En outre, les utilisateurs peuvent installer un antivirus qui les alertera s’ils ont ouvert un courrier non sécurisé.

Rappelez-vous toujours que rien dans ce monde n’est gratuit, donc si quelqu’un prétend donner quelque chose (en particulier Rs 5000 par jour), il serait logique de simplement l’ignorer.