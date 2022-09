Méfiez-vous des fraudes à Kelowna, dit la GRC – Kelowna Capital News

La GRC de Kelowna met en garde les résidents contre une série d’escroqueries récentes en matière d’investissement qui ont frappé la région, causant de nombreuses pertes financières aux victimes.

Ces «opportunités» d’investissement impliquent souvent la crypto-monnaie, l’art, les bandes dessinées, les souvenirs sportifs et plus encore.

La victime est généralement amenée à s’attendre à un taux de rendement élevé sur une courte période de temps sur son investissement. Souvent, il n’est pas sollicité.

Les suspects proposeront de faux contrats qui semblent être des contrats légitimes. Une fois ce premier investissement effectué, la victime se voit généralement offrir une deuxième opportunité qui implique la première.

Lorsque la victime demande ses déclarations, on lui dit généralement que les fonds ne sont pas disponibles et qu’il faudra plus d’argent pour sa libération, sous couvert d’incidences fiscales.

« La GRC de Kelowna rappelle aux gens que lorsqu’ils envisagent une possibilité d’investissement, ils doivent soigneusement rechercher l’investissement et la personne ou l’entreprise offrant l’investissement », a déclaré l’agent des médias de la GRC de Kelowna, le gend. Mike Della-Paolera.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Ville de KelownaRCMPScams