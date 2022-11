Méfiez-vous des escroqueries de chatons et de chiots, car la pandémie entraîne une augmentation des arnaques d’animaux de compagnie

Cela commence par une photo – un gros plan aux yeux de biche – d’un chaton ou d’un chiot.

Pour beaucoup, le prix semble incroyablement bas pour cette promesse d’affection moelleuse.

C’est comme ça qu’on accroche un acheteur, et les escrocs peu scrupuleux le savent.

Le Centre antifraude du Canada (CAFC) a enregistré jusqu’à présent 247 signalements d’escroqueries aux animaux de compagnie en 2022, soit une perte d’environ 217 453 $. En 2021, ils disent que 507 victimes ont été escroquées pour un total de 701 175,59 $.

Jeff Horncastle, client par intérim et responsable des communications au CAFC, affirme que les escrocs prennent en moyenne 1 100 $ par victime.

“Ils jouent sur les émotions des victimes et dans de nombreux cas, les gens recherchent de la compagnie”, a déclaré Horncastle.

En 2020, le Better Business Bureau a prédit Les pertes liées aux escroqueries pour animaux de compagnie pourraient dépasser les 3 millions de dollars par an en Amérique du Nord si la hausse se poursuit au rythme actuel.

Jessie St-Cyr, responsable des communications pour le BBB, dit avoir constaté une augmentation du nombre de personnes prises dans cette arnaque depuis 2017.

“C’est un type d’escroquerie dont nous avons constaté l’augmentation pendant la pandémie, évidemment, parce que les gens étaient chez eux et qu’ils avaient le temps de s’occuper d’un animal, que ce soit un chien ou un chat”, a-t-elle déclaré.

En 2020, le Traqueur d’escroquerie BBB a recensé plus de 4 000 signalements de sites Web frauduleux pour animaux de compagnie. BBB publie des chiffres mis à jour le 6 décembre.

Le terrain

Le chat de sauvetage à poil long bien-aimé de Thomas Murray, Hamish, est en train de mourir du sida félin. Alors Murray – qui vit au nord de Barrie, en Ontario. – a déclaré qu’il cherchait un chaton, à la fois pour remonter le moral de Hamish et aider Murray à surmonter la perte anticipée.

Quand il a vu un magnifique chaton Scottish fold sur Kijiji, il est tombé amoureux. Mais il s’est méfié lorsque le vendeur a voulu le rencontrer dans un parking Walmart à Scarborough – assez loin du localisateur de Mississauga sur l’adresse e-mail du vendeur.

Ce magnifique chiot Malamute aux yeux tristes est également une photo d’archive. (Shutterstock)

“Je pensais que c’était bizarre”, a déclaré Murray. Après avoir interrogé le lieu de rendez-vous initial, le vendeur a proposé de le rencontrer chez un “ami” à environ trois kilomètres du centre commercial Walmart Supercentre.

Lorsque Murray s’est présenté là-bas, personne à qui il a demandé ne savait quoi que ce soit sur un chaton à vendre. C’était clairement une arnaque.

“En gros, ils voulaient juste que je me présente au centre commercial et que je me dérobe, je suppose”, a déclaré Murray. “Je suis un peu méfiant maintenant.”

Vous cherchez ce chaton de Noël parfait? Regardez à deux fois – ce n’est peut-être pas une vraie offre. Les escrocs d’animaux de compagnie ont escroqué les Canadiens de plus de 700 000 $ en 2021. (Yvette Brend/CBC)

De nombreux propriétaires potentiels d’animaux de compagnie sont attirés pendant les vacances ou les saisons de cadeaux, mais “cela se produit toute l’année”, a déclaré St. Cyr.

Le modus operandi est généralement l’utilisation de belles images de bébés animaux, qui sont souvent volées à des éleveurs légitimes. Ou un site peut inclure une histoire déchirante sur des animaux qui ont besoin d’être relogés ou de vaccins – mais c’est souvent un spin-off.

“C’est une arnaque. C’est triste. Les gens s’attachent à l’animal avant même de l’adopter”, a déclaré St-Cyr.

Comment repérer et éviter une escroquerie pour animaux de compagnie

Le CAFC estime que moins de cinq pour cent des victimes signalent une fraude à l’agence.

Horncastle dit qu’il vaut la peine de signaler les escroqueries – même les tentatives infructueuses – car le CAFC rassemble les informations afin que les enquêteurs puissent les rechercher pour les utiliser dans les enquêtes sur les escrocs à répétition.

Voici quelques conseils pour vous aider à éviter d’être dupe :

L’animal est-il “gratuit” ou le prix est-il autrement trop beau pour être vrai ? Alors c’est probablement faux.

Effectuez une recherche d’image inversée de l’animal et voyez s’il apparaît sur d’autres sites.

Les éleveurs légitimes ont des listes d’attente et font des entretiens approfondis avec les acheteurs.

Utilisez une carte de crédit pour payer. Jamais de virement bancaire.

N’envoyez jamais d’argent sans voir l’animal, du moins par chat vidéo.

Exigez un chat vidéo pour voir des animaux ou acheter localement, afin que vous puissiez visiter en personne.

Optez pour un refuge pour animaux ou un éleveur local, si possible.

Jenny Dean de Floppycats.com blogue sur ses chats ragdoll à Kansas City, dans le Missouri, et aide les gens à passer au crible ce qui est un vrai chat à vendre et ce qui est une arnaque.

“Je me souviens de la petite fille en moi qui était si excitée d’avoir mon premier chaton. Je ne peux pas imaginer ce que j’aurais ressenti si j’avais été victime d’une arnaque et à quel point j’aurais été dévasté”, a déclaré Dean. “Obtenir un chaton devrait être une expérience joyeuse, pas une expérience où vous vous sentez dupe et sans votre argent durement gagné.”

La blogueuse de chats basée à Kansas City, Jenny Dean, est photographiée avec son chat ragdoll bleu lynx, Trigg. (Floppycats.com)

Hannah Chaffey de Billings, dans le Montana, dit que sa grand-mère, qui vit dans tout l’État de Missoula, était ravie plus tôt ce mois-ci d’avoir acheté un chaton balinais pour remplacer un chat siamois bien-aimé qui est décédé.

Mais Chaffey, qui est étudiante en graphisme, a remarqué que quelque chose sur le site Web auquel sa grand-mère avait affaire semblait “éteint”.

Chaffey a donc vérifié auprès de Dean, qui a commencé à proposer de vérifier les sites pour les personnes après que des images de ses chats aient été volées et utilisées par des escrocs.

Le site des chatons balinais s’est avéré louche. Mais au moins Chaffey l’a attrapé avant que sa grand-mère ne soumette ses informations de carte de crédit.

“Elle leur avait raconté toute son histoire sur son ancien chat siamois et combien elle l’aimait”, a déclaré Chaffey.

“Et ils allaient continuer à arnaquer les personnes âgées, parce que c’est apparemment ce qu’ils font.”