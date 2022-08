Méfiez-vous des conseils financiers sur les réseaux sociaux

Pour les personnes que vous connaissez dans la vraie vie, il peut être facile de savoir où leurs profils sur les réseaux sociaux divergent de la réalité. Mais en ce qui concerne les influenceurs, cette ligne peut être beaucoup plus difficile à repérer. De plus, nombre d’entre eux dispensent des conseils financiers. Selon un enquête de la société de marketing Vericast .

Tout le monde sait, dans une certaine mesure, que ce que vous voyez de la vie des autres en ligne n’est pas la réalité. “J’aime penser aux médias sociaux comme à un album rempli des meilleurs moments de la vie des gens”, déclare Foster. “Cela peut vous amener à vous comparer à une représentation irréaliste de la vie de quelqu’un d’autre.”

Quand quelqu’un que vous admirez vous parle directement à travers la caméra, “quelque chose de vraiment bizarre se produit”, dit Klontz : un phénomène connu sous le nom d'”interaction parasociale”.

“Si je te regardais dans les yeux et t’entendais parler et que tu me regardais dans les yeux, cela créerait une connexion intime et un profond sentiment de confiance”, dit-il. “C’est la façon dont notre cerveau est câblé. Pendant 99,9 % de l’histoire humaine, si vous aviez ce regard, c’était intime. Votre cerveau ne sait pas que c’est unidirectionnel. Cela crée une fausse relation.”

Combinez ce sentiment de confiance avec un sentiment d’inadéquation vis-à-vis de l’argent, et vous pouvez créer une situation où les gens sont prêts à abandonner une partie de leur scepticisme face aux conseils qu’ils voient en ligne, dit Foster.

“Vous avez vu que pendant le phénomène boursier de mèmes où les gens affichaient d’énormes rendements », dit-elle.« Les gens n’ont peut-être pas arrêté de penser de manière critique à ce qu’ils voyaient sur les réseaux sociaux.