Méfiez-vous des arnaques aux remises d’épicerie, met en garde l’ARC

L’Agence du revenu du Canada (ARC) avertit les gens de se méfier des escrocs prétendant leur offrir le nouveau rabais d’épicerie.

Mercredi, le gouvernement fédéral a commencé à déployer une augmentation temporaire du remboursement de la TPS pour compenser la hausse des prix des épiceries. L’ARC affirme que les escrocs envoient déjà des messages texte et des courriels prétendant à tort représenter l’agence.

« L’ARC rappelle à tous les Canadiens de se méfier des appels téléphoniques, des courriels ou des messages texte frauduleux prétendant provenir de l’ARC. Ce sont des escroqueries qui pourraient entraîner un vol d’identité et un vol financier », a déclaré l’agence dans un communiqué.

Le gouvernement a facturé le rabais unique comme une réduction ciblée de l’inflation pour quelque 11 millions de ménages à revenu faible et modeste.

Il répète l’augmentation temporaire du remboursement de la TPS que le gouvernement a offert l’année dernière pour répondre aux préoccupations croissantes liées au coût de la vie. Les personnes éligibles au remboursement de la TPS à compter de janvier 2023 seront éligibles au complément unique ; aucune demande n’est requise.

L’ARC a déclaré que les bénéficiaires admissibles ne recevront que des paiements par dépôt direct ou par chèque par la poste.

« L’ARC n’utilisera jamais de SMS ou de messagerie instantanée pour entamer une conversation sur les impôts, les remboursements, les prestations ou Mon dossier, en aucune circonstance », indique son communiqué.

L’agence a déclaré qu’elle pouvait appeler des particuliers dans certaines circonstances – si quelqu’un doit de l’argent ou tarde à produire sa déclaration de revenus, par exemple.

REGARDER | Ce que vous devez savoir sur le rabais d’épicerie : Ce que vous devez savoir sur le rabais d’épicerie Vos deux principales questions sont probablement les suivantes : « Suis-je éligible et combien vais-je toucher ? »

Les montants des remboursements sont basés sur le revenu net pour l’année d’imposition 2021. Les Canadiens célibataires sans enfants ne sont plus admissibles au remboursement s’ils gagnent plus de 49 166 $ par année, tandis que les familles avec quatre enfants continuent de recevoir les paiements jusqu’à ce qu’elles gagnent plus de 64 946 $.

Le gouvernement fédéral a a publié un tableau détaillant les seuils de revenu de remboursement sur son site Web .

Les familles admissibles de quatre personnes pourraient recevoir jusqu’à 628 $ par dépôt direct ou par chèque de l’Agence du revenu du Canada. Les célibataires sans enfants recevront jusqu’à 234 $. Les taux dépendent du revenu et du nombre d’enfants dans un ménage.

L’ARC a déclaré que certains Canadiens pourraient être admissibles au remboursement de la TPS de juillet, mais pas au remboursement de l’épicerie, et vice versa. En effet, le remboursement d’épicerie est calculé à l’aide des déclarations de revenus de 2021, tandis que le remboursement de la TPS est basé sur les déclarations de revenus de 2022.