Méfiez-vous de la circulation de Gasparilla à Tampa avant le match du Lightning de samedi

Les partisans assistant au match du Lightning de Tampa Bay samedi contre les Devils du New Jersey à l’Amalie Arena doivent être conscients qu’il y aura des fermetures de routes et de la circulation créée par les festivités de Gasparilla ce jour-là.

L’événement phare de Tampa, la Gasparilla Parade of Pirates, débute samedi à 14 heures. Quelque 300 000 personnes se rassemblent sur Bayshore Boulevard pour mettre la main sur les perles et les bibelots lancés lors du défilé de 120 unités. Le défilé se termine vers 18 heures à Cass Street et Ashley Drive.

La mise au jeu aura lieu à 19 heures et il est conseillé aux partisans d’emprunter des itinéraires alternatifs pour éviter les fermetures de routes et la circulation créée par l’invasion de Gasparilla ce jour-là.

Une fois au match, les fans seront bombardés de divertissements sur le thème des pirates, et une gamme de chapeaux, sweat-shirts et maillots Lightning sur le thème de Gasparilla seront en vente à l’Amalie Arena et au tampabaysports.com.

C’est la troisième année consécutive qu’un match du Lightning tombe le même jour que Gasparilla. Mais les spectateurs du défilé ont tendance à commencer à partir à 17 heures, donc si vous choisissez le bon moment, ceux qui ont des billets pour le hockey peuvent constater que des quartiers du centre-ville se vident, a déclaré un porte-parole du Lightning.

Voici les itinéraires alternatifs recommandés à l’arène offerte par la ville de Tampa :

I-275 EN DIRECTION SUD

Vers le sud sur la I-275 jusqu’à la I-4.

Est sur la I-4 jusqu’à la sortie 2 Brandon – sortie gauche (péage).

Sud sur Selmon Connector (suivre les panneaux du port de Tampa jusqu’à 22nd St.)

À droite sur la 22e rue jusqu’à SR60 (Adamo Drive)

À gauche sur SR60 (Adamo Drive) jusqu’à Channelside Drive

À gauche sur Channelside Drive jusqu’au lieu

I-275 EN DIRECTION NORD

Vers le nord sur la I-275 jusqu’à la I-4.

Est sur la I-4 jusqu’à la sortie 2 Brandon – sortie gauche (péage).

Sud sur Selmon Connector (suivre les panneaux du port de Tampa jusqu’à 22nd St.)

À droite sur la 22e rue jusqu’à SR60 (Adamo Dr.)

À gauche sur SR60 (Adamo Dr.) jusqu’à Channelside Dr.

À gauche sur Channelside Dr. jusqu’au lieu

I-4 EN DIRECTION OUEST

Vers l’ouest sur la I-4 jusqu’à la sortie 2 du port de Tampa – sortie gauche (péage).

Sud sur Selmon Connector (suivre les panneaux 22nd St.)

À droite sur la 22e rue jusqu’à SR60 (Adamo Dr.)

À gauche sur SR60 (Adamo Dr.) jusqu’à Channelside Dr.

À gauche sur Channelside Dr. jusqu’au lieu

SR 60 EN DIRECTION OUEST (Adamo Dr.)

Vers l’ouest sur la SR 60 jusqu’à Channelside Dr.

À gauche sur Channelside Dr. jusqu’au lieu.

SR 60, EN DIRECTION EST (Kennedy Blvd.)

Est sur Kennedy Blvd. à N Himes Ave.

À gauche sur N Himes Ave. jusqu’à la I-275 N.

Vers le nord sur la I-275 jusqu’à la sortie 44 – Downtown East – Scott St.

Vers l’est sur Scott St jusqu’à Jefferson St.

Juste sur Jefferson St. jusqu’au lieu

Vers l’ouest sur la SR60 jusqu’à Channelside Dr.

À gauche sur Channelside Dr. jusqu’au lieu.

VOIE EXPRESS SELMON EN DIRECTION EST

Vers l’est sur Selmon Expressway jusqu’à la sortie 9 (22e rue)

À gauche sur la 22e rue jusqu’à SR60 (Adamo Dr.)

À gauche sur SR60 (Adamo Dr.) jusqu’à Channelside Dr.

À gauche sur Channelside Dr. jusqu’au lieu

VOIE EXPRESS SELMON EN DIRECTION OUEST

Vers l’ouest sur Selmon Expressway jusqu’à la sortie 9 (22e rue)

À droite sur la 22e rue jusqu’à SR60 (Adamo Dr.)

À gauche sur SR60 (Adamo Dr.) jusqu’à Channelside Dr.

À gauche sur Channelside Dr. jusqu’au lieu