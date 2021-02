Si vous avez un compte avec Lloyds Bank, faites attention aux faux e-mails et SMS qui font le tour en ce moment.

Comme beaucoup d’escroqueries similaires, les e-mails affirment que votre compte a été suspendu en raison d ‘«activités récentes» et vous devez cliquer sur un bouton Confirmer pour restaurer le compte.

Un message SMS adopte une approche différente, indiquant qu’un « nouvel appareil a tenté de configurer un bénéficiaire pour [your account]. Si ce n’était PAS vous visitez [the fake website]».







Les deux sont conçus pour vous inquiéter et ils sont suffisamment convaincants pour que vous puissiez cliquer sur le bouton ou le lien et accéder au faux site Web de Lloyds, qui est une imitation étonnamment bonne de la réalité.

L’adresse du site Web indiquée dans le message texte était indisponible lorsque nous avons essayé de visiter l’URL, mais il n’en faut pas beaucoup aux criminels pour configurer une nouvelle adresse pour le faux site lorsque d’autres sont supprimés.

Les liens vous guident tout au long du processus de connexion et, si vous êtes tombé dans le piège, vous transmettriez suffisamment d’informations pour que les fraudeurs puissent se connecter à votre vrai compte Lloyds et le vider.

L’escroquerie dure depuis des mois. Lloyds Bank a confirmé sur Twitter que les communications étaient fausses et demande à tous les clients qui reçoivent quelque chose de ce genre de l’envoyer par courrier électronique à son équipe de lutte contre la fraude.

Salut Becca. Merci de m’avoir contacté. Ce n’est pas un message authentique de notre part; c’est une arnaque. Si possible, pourriez-vous nous transmettre cet e-mail ou SMS à l’adresse suivante: [email protected]Merci. ^ Lara – Lloyds Bank (@LloydsBank)

18 août 2020

Un bon logiciel de sécurité – ou même simplement une extension de navigateur Web gratuite de l’une des sociétés d’antivirus bien connues – vous avertira lorsque vous êtes sur le point de visiter un site Web douteux.

«Les pirates détournent souvent l’image de marque d’entreprises légitimes afin de voler des données financières confidentielles à des victimes sans méfiance.» a commenté Chris Ross, SVP International de Barracuda Networks.

«Ces escroqueries peuvent être très convaincantes, utilisant des logos officiels, des mots et des détails personnalisés pour endormir l’individu dans un faux sentiment de sécurité. Dans la plupart des cas, la victime sera dirigée vers un site Web frauduleux mais réaliste, où elle sera invitée à saisir les détails du compte, les mots de passe, les codes de sécurité et les codes PIN. »

«Les attaques de phishing comme celle-ci présentent un risque énorme tant pour les particuliers que pour les entreprises pour lesquelles ils travaillent, surtout si les pirates ont accès à un compte bancaire professionnel. La résolution de ce problème nécessite des politiques et des procédures robustes ainsi que les derniers systèmes de sécurité de messagerie en place pour identifier et bloquer ces escroqueries avant qu’elles n’atteignent la boîte de réception. »

Donal Blaney, directeur de Griffin Law, a ajouté: «Les banques et la police doivent faire beaucoup plus pour protéger les membres vulnérables du public contre ces escroqueries. Ils ont l’argent pour le faire. Pourquoi ne font-ils pas plus? »

Il existe de nombreux autres e-mails de phishing: voici les escroqueries contre les coronavirus que vous devriez connaître.

