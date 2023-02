Méfaits financiers autorisés dans le procès pour meurtre d’Alex Murdaugh

Un juge a décidé que les procureurs pouvaient appeler des témoins pour témoigner de la manière dont Alex Murdaugh aurait volé de l’argent dans le cadre du procès pour double meurtre de l’avocat radié de la Caroline du Sud, à condition qu’ils puissent prouver qu’il s’agit d’une preuve convaincante et liée aux meurtres.

Murdaugh, 54 ans, est jugé pour la fusillade de sa femme de 52 ans, Maggie, et de son fils de 22 ans, Paul, le 7 juin 2021, à leur domicile du comté de Colleton. Il risque 30 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable de meurtre.

Le juge Clifton Newman a entendu jeudi des témoins en dehors de la présence du jury pour décider s’ils peuvent témoigner dans l’affaire.

La première a été Jeanne Seckinger, qui a gravi les échelons jusqu’au poste de directrice de bureau et de directrice financière en 24 ans au sein du cabinet d’avocats fondé il y a plus d’un siècle par la famille de Murdaugh. Seckinger a témoigné que Murdaugh conservait parfois la totalité des honoraires exigés par les règles à partager avec l’entreprise.

“Ce serait du vol”, a déclaré Seckinger.

Murdaugh a également pris de l’argent pour être payé dans le cadre de règlements de procès à des clients dans des cas de décès ou d’accident injustifiés, a déclaré Seckinger. Au lieu de déposer de l’argent auprès d’une société appelée Forge Consulting pour la garde des clients, Murdaugh a créé Murdaugh d/b/a Forge “pour garder l’argent pour lui-même, selon les relevés bancaires que le cabinet d’avocats a trouvés dans son bureau, a déclaré Seckinger.

Au total, la firme a déterminé que Murdaugh avait détourné plus de 2,8 millions de dollars de cette façon. Le cabinet d’avocats a remboursé tout le monde, a déclaré Seckinger,

En contre-interrogatoire, Seckinger a déclaré que le stratagème se poursuivait depuis 2015 sans être détecté.

Seckinger a également témoigné que Murdaugh lui avait parlé d’essayer de faire détourner ses honoraires et autres paiements vers les comptes de sa femme parce qu’il craignait une poursuite pour mort injustifiée déposée contre lui, son fils et d’autres pour un accident de bateau mortel en 2019 où Paul Murdaugh a été inculpé. avec crime canotage sous l’influence. Une audience dans l’affaire a été reportée après les meurtres.

Seckinger n’a pas encore témoigné devant le jury.

Au lieu de cela, les jurés ont entendu jeudi après-midi un enquêteur expliquer comment il avait trouvé le téléphone portable de Maggie Murdaugh sur le bord de la route près de sa propriété avec l’aide de sa famille.

Un deuxième enquêteur a témoigné qu’il avait déverrouillé le téléphone et, en contre-interrogatoire, a déclaré qu’elle était “observatrice” dans la recherche de toute preuve de sang, mais qu’elle n’en avait pas trouvé alors qu’elle cherchait des armes et des munitions dans la maison le lendemain du meurtre.

Newman a déclaré qu’il était enclin à autoriser la preuve de méfaits financiers, car cela peut compléter l’histoire de la raison pour laquelle les crimes ont été commis avec un contexte immédiat.

Les procureurs ont déclaré que les preuves étaient essentielles à leur dossier. Ils ont dit que Murdaugh avait tué sa femme et son fils parce que Murdaugh avait été confronté plus tôt dans la journée à environ 782 000 $ d’honoraires qui devraient figurer sur le compte de son cabinet d’avocats mais qui n’ont pas pu être retrouvés.

Murdaugh a planifié les meurtres pour gagner de la sympathie et gagner du temps afin qu’il puisse trouver un moyen de dissimuler l’argent manquant comme il l’avait fait à plusieurs reprises auparavant au cours de la dernière décennie, ont déclaré les procureurs.

“Il brûlait de l’argent comme un fou et il n’avait plus d’options”, a déclaré jeudi le procureur Creighton Waters. “Il devait constamment gagner plus d’argent pour éviter le calcul qui se produisait.”

Les avocats de Murdaugh ont déclaré que les procureurs tentaient de salir Murdaugh avec un mauvais comportement non lié aux meurtres pour renforcer leur dossier faible.

«Ils ont beaucoup plus de preuves d’inconduite financière que de preuves de culpabilité dans une affaire de meurtre. Et c’est de cela qu’il s’agit », a déclaré l’avocat de la défense Jim Griffin.

La défense a qualifié d’absurde et de ridicule de penser que Murdaugh croirait que le fait que sa famille soit brutalement tuée ferait n’importe quoi d’autre qu’apporter un examen minutieux dans tous les coins et recoins de sa vie.

Et il l’a fait.

Outre les deux accusations de meurtre, Murdaugh fait face à environ 100 autres chefs d’accusation, la plupart des accusations venant avant son inculpation pour meurtre en juillet 2022.

Les accusations vont du blanchiment d’argent au vol de millions de clients et au cabinet d’avocats de la famille et à l’évasion fiscale. Des agents de l’État ont déclaré que les déclarations de revenus de Murdaugh montrent qu’il a gagné près de 14 millions de dollars en tant qu’avocat sur neuf ans, mais qu’il a également volé près de 7 millions de dollars à son cabinet d’avocats en même temps.

L’avocat Chris Wilson, qui a rencontré Murdaugh à la faculté de droit, a également témoigné jeudi loin des jurés. Il a dit qu’ils étaient les meilleurs amis et ont travaillé avec Murdaugh sur plusieurs cas. Dans l’un de ces cas, Murdaugh a demandé à son ami de lui envoyer directement sa part de ses honoraires plutôt qu’à l’entreprise familiale.

Wilson a dit que c’était différent, mais il faisait confiance à son ami. Wilson a déclaré qu’il avait même prêté 182 000 $ à Murdaugh parce que son ami ne pouvait pas trouver les 782 000 $ qu’il devait rembourser à son entreprise.

L’entreprise de Murdaugh a appelé Wilson le 3 septembre 2021 et leur a dit comment Murduagh avait utilisé sa confiance pour voler de l’argent. Wilson a dit qu’ils se sont rencontrés le lendemain et Murdaugh lui a dit qu’il était désolé, il avait été accro à la drogue pendant 20 ans et avait gâché la vie de beaucoup de gens.

“J’étais tellement en colère. J’avais aimé le gars pendant si longtemps, et je l’aimais probablement encore un peu. Mais j’étais tellement en colère. Je ne me souviens pas comment ça s’est terminé. Je viens de partir », a déclaré Wilson.

Plus tard dans la journée, Murdaugh a été abattu sur le bord d’une route, la balle lui effleurant la tête. Les procureurs l’ont accusé de fraude, affirmant qu’il avait organisé sa propre fusillade dans l’espoir d’être tué afin que son fils survivant puisse toucher une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars.

“Quand les chiens sont à la porte, quand Hannibal est aux portes d’Alex Murdaugh, la violence se produit”, a déclaré Waters. “La même chose qui s’est produite sur le bord de la route s’est produite le 7 juin.”

Jeffrey Collins, l’Associated Press