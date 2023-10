Meezan Jafri se montre franc sur Yaariyan 2 et qualifie Divya Khosla Kumar d’« amie proche » [Watch Video]

Entretien avec Meezan Jafri : L’acteur Meezaan Jafri, qui se prépare pour le prochain drame « Yaariyan 2 », a parlé de sa relation avec ses co-stars Divya Khosla Kumar et Pearl V Puri. L’acteur a déclaré qu’il avait beaucoup appris de ce projet. Il a également parlé de son rôle dans le film. Non seulement cela, il a parlé de ses liens avec l’actrice Divya Khosla Kumar. Il a décrit l’actrice comme son amie proche. Le film est une comédie et devrait sortir en octobre. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo.