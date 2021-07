Meezaan Jaffrey parle de sa relation avec Navya Naveli Nanda, dit qu’il était gênant de visiter Jalsa

Meezaan, le fils de Jaaved Jaaferi, qui est lié depuis un certain temps à la petite-fille de la mégastar Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, a récemment parlé des reportages des médias.

Dans une interview avec ETimes, l’acteur a abordé les rumeurs et expliqué comment cela l’avait affecté. Lorsqu’on lui a demandé s’il était gênant de visiter Jalsa au milieu des rumeurs de liaison avec Navya, Meezaan a admis que c’était initialement le cas, puis a ajouté: « À cette époque, c’était gênant pour moi d’entrer dans ma propre maison. Mes parents donnaient me regarde. Et ils étaient comme ‘qu’est-ce que c’est?’ et j’étais comme ‘même je ne sais pas’. J’y suis allé pour la dernière fois (Jalsa) quand ils ont organisé une fête de Diwali. Toute l’industrie était là. «

« Honnêtement, moi et Navya sommes des amis très proches et je pense qu’à cause de moi, son nom est apparu dans beaucoup d’endroits et c’est injuste. C’est sa vie privée. Je ne veux inclure aucun membre de sa famille. C’est vraiment injuste de parler de quelqu’un d’autre à ce stade », a ajouté Meezan.

Il a également parlé des paparazzis à l’extérieur de Jalsa. Meezan a déclaré: « Je suis allé là-bas pour la dernière fois quand ils ont organisé une fête de Diwali. Toute l’industrie était là. Jalsa est en fait un monument, vous ne pouvez pas manquer les paparazzi si vous y allez. »

Dans une interview précédente, on a également demandé à Meezan s’il admettrait être sorti avec Navya, il avait dit: « Pourquoi l’admettre alors qu’il n’y a pas de relation? Il n’y a pas de relation, d’accord? Nous sommes amis. Relation amis ka bhi ek hota hai (l’amitié est aussi une relation). Ce n’est pas une relation amoureuse entre copain et copine. Juste parce qu’on se fait draguer devant un théâtre en partant avec des amis, d’ailleurs, ça ne veut pas dire, ‘Oh, on sort ensemble’. «

Pour les non avertis, Meezaan avait fait ses débuts à Bollywood en 2019 avec « Malaal » de Mangesh Hadawale. Le film, un remake du film tamoul « 7G Rainbow Colony », a également marqué les débuts de la nièce de Sanjay Leela Bhansali, Sharmin Segal.

Côté travail, Meezaan est actuellement occupé par son prochain film ‘Hungama 2’, tandis que Navya travaille sur Project Naveli, une initiative qui lutte contre le problème de l’inégalité des sexes dans le pays.