Meezaan Jaaferi renverse les haricots sur sortir avec Navya Nanda, dit « aller à Jalsa était gênant » | Nouvelles des gens

New Delhi : le fils de l’acteur Jaaved Jaaferi, Meezaan était lié à nul autre que la petite-fille de la mégastar Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda. Les rumeurs selon lesquelles ils seraient en couple ont duré longtemps. Meezan Jaaferi a finalement parlé de ses rumeurs de rencontres et les a démenties.

Dans une interview avec ETimes, Meezaan a maintenu la position des «amis justes» à propos de Navya Nanda mais a renversé la fève de se sentir mal à l’aise en allant à Jalsa, à cause des rumeurs et de la culture pap.

« À ce moment-là, c’était gênant pour moi d’entrer dans ma propre maison. Mes parents me lançaient des regards. Et ils me disaient « qu’est-ce que c’est ? et j’étais comme ‘même je ne sais pas’. La dernière fois que je suis allé là-bas (Jalsa) quand ils ont organisé une fête de Diwali. Toute l’industrie était là », a-t-il déclaré.

Parlant de leur amitié, Meezaan a dit que c’était à cause de sa sœur et Navya sont les meilleurs amis. « Ils ont tous les deux étudié ensemble à New York, en plus, notre famille – la sienne et la mienne – sont dans des films. Donc nous nous connaissons. »

Il a ajouté: « Cela fait si longtemps que personne ne m’a posé de questions sur Navya. Je faisais la promotion de Malaal, c’était comme boom boom boom, venant à ma rencontre. Mais honnêtement, moi et Navya sommes vraiment des amis proches et je pense à cause de moi, son nom est apparu dans beaucoup d’endroits et c’est injuste. C’est sa vie privée. Je ne veux inclure aucun membre de sa famille. C’est vraiment injuste de parler de quelqu’un d’autre à ce stade. «

Meezaan a fait ses débuts avec sa co-vedette Sharmin Segal, nièce du cinéaste Sanjay Leela Bhansali dans ‘Malaal’. Le film a été réalisé par Mangesh Hadawale.

Pendant ce temps, Navya Naveli Nanda a lancé sa propre entreprise – Aara Health – une organisation co-fondée par elle avec Mallika Sahney⁣⁣, Pragya Saboo⁣⁣ et Ahilya Mehta l’année dernière⁣⁣.