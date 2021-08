Meezaan Jaaferi parle de la réaction d’Amitabh Bachchan aux rumeurs de fréquentation entre lui et Navya Naveli Nanda ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Le fils de Javed Jaffery, Meezaan Jaaferi, a récemment expliqué comment les rumeurs de liaison entre lui et la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda, ont affecté sa relation avec elle. L’enfant vedette a également expliqué s’il avait discuté des rumeurs de rencontres entre lui et Navya avec la mégastar de Bollywood Big B. Dans une interview avec l’animateur de radio Siddharth Kannan, il a révélé que malgré le barrage de rumeurs de rencontres qui circulent dans les médias à propos de lui et de Navya. , heureusement, cela n’a pas eu d’impact négatif sur leur relation.

Il a attribué cela à la maturité de Navya et a déclaré que, puisqu’elle est également issue de l’industrie, elle comprend que les relations sont routinières dans la vie d’une célébrité.

Il a dit à Kannan: « Non, pas du tout. Je pense que woh khud industry se aati hai, samajhti hai saari baatein. Woh bohot salut mature hai aur woh yeh baaton ko affecte karne deti nahi (puisqu’elle vient de l’industrie, elle comprend tout Elle est très mature et ne laisse pas ces choses l’affecter).

Parlant de ce qu’Amitabh Bachchan pensait des rumeurs de liaison, Meezan a révélé qu’il n’avait jamais abordé le sujet. Étonnamment, il a également révélé à quel point il était toujours assez intimidé par lui.

Il a dit: « Main aaj bhi unse kaafi intimidé hoon. Je pense que sabhi intimide hote hai Bachchan saab se. Mais iss baare mein charcha hui nahi hai et c’est mal pour moi de dire quoi que ce soit wahaan par jaa kar iss baare mein (je suis toujours assez intimidé par lui. Je pense que la plupart des gens le sont. Mais nous n’avons pas parlé de cette question et je pense que c’est mal pour moi d’aller là-bas et d’en parler).

Pour les inconnus, Meezaan et Navya sont souvent vus s’encourager sur les réseaux sociaux et leur chimie a été très appréciée par tout le monde et était liée comme un autre couple présumé de Bollywood.

Côté travail, Meezaan a fait ses débuts à Bollywood avec « Malaal ». Il a récemment été vu dans « Hungama 2 » de Priyadarshan, qui mettait également en vedette Shilpa Shetty, Paresh Rawal et Rajpal Yadav, entre autres. Il est sorti numériquement sur Disney + Hotstar le 23 juillet.

D’autre part, Navya Naveli Nanda est devenue entrepreneure en 2020. Elle a lancé sa propre entreprise Aara Health en collaboration avec Mallika Sahney, Pragya Saboo et Ahilya Mehta. Navya est diplômée de la Sevenoaks School dans le Kent, à Londres, avec le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan.