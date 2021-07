Meezaan Jaaferi appelle Navya Naveli Nanda comme un « bon ami », dit « assez de hungama est fait » ! | Nouvelles des gens

New Delhi : Meezaan, le fils de l’acteur vétéran Jaaved Jaaferi, qui attend la sortie de son prochain film ‘Hungama 2’, a finalement parlé de sa vie personnelle et de ses liens avec la petite-fille d’Amitabh Bachchan, Navya Naveli Nanda.

Lors d’une interview avec DNA, Meezaan a déclaré qu’il était célibataire et qu’il ne sortait actuellement avec personne. Il a également partagé qu’il ne sortait pas avec Navya et que le duo n’était que de « bons amis ».

Élaborant davantage sur le chaos qui a eu lieu concernant sa dernière interview avec une publication, il a en outre déclaré, « Je l’ai dit plusieurs fois et il y a eu des spéculations, des articles et des commentaires à ce sujet, et le dernier que j’ai eu, j’ai dit autre chose et ils ont écrit autre chose, et il y avait déjà pas mal de hungama avec le les choses que j’ai dites, les gens l’ont mal pris, donc, je ne vais pas approfondir cette question. Je vais rester loin de ça. Assez de hungama est fait. »

Parlant de son lien avec Navya, il publie toutes les spéculations et les rapports les ciblant en tant que couple, il a partagé qu’il n’y avait aucune gêne, rien et que tout allait bien.

Pour les inconnus, Meezaan et Navya sont souvent vus s’encourager sur les réseaux sociaux et leur chimie a été très appréciée par tout le monde et était liée comme un autre couple présumé de Bollywood.

Sur le front de travail, Meezaan a fait ses débuts à Bollywood avec « Malaal ». Il sera ensuite vu dans « Hungama 2 » de Priyadarshan, qui met également en vedette Shilpa Shetty, Paresh Rawal et Rajpal Yadav, entre autres. Il sortira numériquement sur Disney + Hotstar le 23 juillet.

D’autre part, Navya Naveli Nanda est devenue entrepreneure en 2020. Elle a lancé sa propre entreprise Aara Health en collaboration avec Mallika Sahney, Pragya Saboo et Ahilya Mehta. Navya est diplômée de la Sevenoaks School dans le Kent, à Londres, avec le fils de Shah Rukh Khan, Aryan Khan.