Meetu Sharma joue dans la grande victoire des Haryana Steelers contre les Telugu Titans

Les Haryana Steelers ont retrouvé le chemin de la victoire dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) en battant les Telugu Titans 43-24 au Shree Kanteerava Indoor Stadium mardi.

C’était un effort d’équipe du côté de l’Haryana alors que Meetu a joué dans le département des raids, gagnant 13 points, tandis que Nitin Rawal, Jaideep et Amirhossein Bastami ont volé la vedette dans l’unité de défense.

Monu Goyat a commencé la procédure en obtenant un point de raid pour les Telugu Titans, mais K. Prapanjan a immédiatement égalisé les scores avec le premier raid des Haryana Steelers. Quelques minutes plus tard, Manjeet a touché Vinay pour donner l’avantage aux Steelers.

Peu de temps après, un Super Raid du raid des Steelers a mis les Titans Telugu sur le pied arrière. Quelques minutes plus tard, les Steelers ont infligé un All Out et ont atteint un bastion du match avec une avance de six points.

Manjeet et Meetu ont poursuivi leur excellente forme dans la nuit pour s’assurer que les Steelers maintiennent leur large avance. Vijay Kumar a infligé un Super Tackle à Meetu alors que les espoirs reprenaient pour les Titans.

Mais quelques minutes plus tard, Meetu a remporté un autre Super Raid, alors que les Steelers ont infligé un autre All Out pour entrer à la mi-temps avec une avance de 24-11.

La seconde mi-temps a commencé avec Nitin rattrapant Manjeet tôt pour obtenir un gros point pour les Titans. Quelques instants plus tard, Vishal Bhardwaj a attrapé Meetu et Telugu Titans a trouvé l’espoir d’un retour. Mais Mohit, Amirhossein Bastami et Nitin Rawal ont continué à infliger des tacles à l’autre bout pour maintenir l’avance confortable des Steelers.

Adarsh ​​T. a tenté de se battre pour les Titans à travers un Super Raid, mais Manjeet a mis fin à la résistance des Titans, gagnant deux points de raid consécutifs. Meetu a remporté un autre super raid dans le match alors que les Steelers continuaient à étendre leur avance.

Les Steelers ont infligé un autre All Out dans les deux dernières minutes du match. Haryana a continué à faire rage et a finalement remporté la rencontre avec facilité.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici