Meena Harris est trop ambitieuse – et elle veut en voir plus en vous

Avec les hommes, dit Meena, « c’est comme: » C’est un passionné. Il parle des affaires. Il ne plaisante pas. « » Mais quand il s’agit des femmes, elle continue: « Ce n’est pas la même chose et nous devons reconnaître que . En tant que société, nous disons aux femmes comment être et exister dans le monde, ce qui est l’idée: «Vous pouvez être ambitieux mais pas trop ambitieux. Restez dans votre voie».

Alors, elle trace un nouveau cap avec son deuxième livre pour enfants Fille ambitieuse, qui suit un petit protagoniste dans un voyage pour récupérer sa valeur. Parce que, malgré 2021, les femmes se font encore dire que leur personnalité l’est aussi…quelque chose. Meena elle-même pourrait parcourir l’alphabet avec des mots qui lui ont été lancés: Ambitieuse, autoritaire, compétitive, directe …

«C’est juste plus stimulant», déclare-t-elle. « Vas-y, continue de me dire toutes les choses que je suis trop « Parce que plus elle est forte avec ses réalisations, avec le changement, plus les générations futures seront bruyantes. » Reprenez le pouvoir en ces termes « , conseille-t-elle. » Nous parlons de changer la culture et de créer une société plus équitable . «