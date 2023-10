Meelypops, le surnom devenu business

Luttez pour vos études universitaires, obtenez votre diplôme et mettez-vous au travail. C’est exactement ce qu’a fait Jameel Mohammed. Il ne savait pas qu’une décennie plus tard, sa vie prendrait une tournure folle.

Après avoir obtenu deux diplômes de l’Université de Floride et entamé une carrière dans les sciences de la santé, lui et sa femme ont pris un gros risque. Ils ont quitté leur emploi confortable et ont transformé leur passe-temps nocturne en un travail à temps plein.

Les Mohammed sont devenus propriétaires de magasins de cartes.

Mohammed, 38 ans, est diplômé de l’Université de Floride en 2008, avec une licence en sciences de la santé. Un an plus tard, il obtient une maîtrise en ergothérapie, également à l’UF. Immédiatement après avoir obtenu son diplôme, Mohammed a travaillé dans un hôpital pour anciens combattants, aidant les patients souffrant de traumatismes de combat, de traumatismes crâniens et de SSPT.

« Nous avons fait un acte de foi », a déclaré Mohammed. « Tout le monde nous a dit de ne pas le faire… Nous sommes allés à contre-courant et ça a marché. »

En juin 2018, Mohammed a ouvert The Meelypops Shop, un magasin de cartes de sport et de jeux de cartes à collectionner à Gainesville. Depuis, lui et sa femme, Meredith, font partie d’un incroyable voyage.

Le couple a signé des contrats avec les plus grands fabricants du secteur, transformé leur marque lors du boom des cartes en 2020 et rencontré d’incroyables athlètes et influenceurs en cours de route.

Entrer dans le passe-temps

Mohammed, 38 ans, est né en Californie, mais a grandi à Saint-Louis. « C’est ce qui m’a amené à me lancer dans les cartes de sport », a-t-il déclaré. « Je suivais les Cardinals de Saint-Louis. » Il a ensuite déménagé à Rockledge, en Floride, alors qu’il était en troisième année et y est resté jusqu’à ce qu’il obtienne son diplôme d’études secondaires.

« C’est le baseball des Cardinals de la fin des années 80 et du début des années 90 qui m’a poussé à m’y lancer », a-t-il déclaré.

Un jour, la mère de Mohammed est rentrée à la maison avec un ensemble complet de baseball Topps de 1991. Il pensait que c’était cool d’avoir des cartes de ses héros en grandissant.

Mohammed est le fils d’une mère anglaise et d’un père trinidadien. Il est venu d’une époque difficile et a déclaré que ses parents lui avaient appris à être un travailleur acharné.

Démarrer l’entreprise

Mohammed n’a commencé à prendre les cartes de sport au sérieux qu’après avoir obtenu son premier emploi après avoir obtenu son diplôme.

Les Mohammed ont commencé sur eBay. Ils ont décidé d’appeler leur compte The Meelypops Shop.

« Ce nom est un vieux surnom », a-t-il déclaré. En grandissant, sa mère et son oncle l’appelaient Meely. « Mon oncle anglais… disait toujours ‘Meelypops !’ chaque fois que je marquais un but ou faisais quelque chose d’unique.

Mohammed a même utilisé son surnom comme première adresse e-mail. Il utilise toujours ce même e-mail aujourd’hui.

« Au début, la boutique Meelypops était une sorte de blague », a déclaré le propriétaire de la boutique de cartes. «Nous avons créé un site Web… sur lequel nous avons lancé un système de gestion des stocks en duo sur les deux plateformes.»

Mohammed se rendait ensuite à des spectacles de cartes. Son objectif était de trouver des cartes qu’il pourrait acheter, noter, puis retourner pour réaliser un profit.

Les cartes de notation sont importantes pour garantir l’authenticité d’une carte et la protéger. Plus la note est élevée, plus la carte a de valeur. Une carte notée peut valoir plus qu’une carte brute non notée si elle a une note élevée.

«Nous avions une salle eBay dans notre maison au début des années 2010», a-t-il déclaré. « Nous expédiions chaque jour après notre retour du travail. Je travaillais la nuit et j’allais à des spectacles le week-end.

En juillet 2015, Mohammed s’est rendu au salon national des cartes à Rosemont, dans l’Illinois, et a connu un grand succès. Lorsqu’il est rentré chez lui, il s’est dit : « Si nous pouvons faire ce spectacle… et gagner de l’argent, alors il n’y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas dans ce passe-temps. »

Ouverture d’une boutique

La décision d’ouvrir un magasin physique n’a pas été immédiatement accueillie à bras ouverts par les amis et la famille de Mohammed.

« Ils savaient que nous avions des diplômes de maîtrise et de bons emplois », a-t-il déclaré. « Ils veulent toujours que vous ayez un revenu stable. »

Les gens qu’il connaissait grâce à son passe-temps doutaient également de lui. Ils ne pensaient pas que Mohammed pourrait le maintenir, même s’il avait prouvé qu’il pouvait le faire au niveau national.

Il souligne à quel point sa famille voulait toujours qu’il poursuive ses rêves et soit heureux.

« Le cliché est de faire ce que vous aimez », a déclaré Mohammed. « Eh bien, je peux ouvrir les cartes [and] parler de sport.

Mohammed a mentionné comment les gens lors des salons de cartes disaient : « Oh, il y a ce gars de Meelypops » et « il y a Meelypops ». Il aime la façon dont les gens l’associent à l’ensemble de la marque.

« Il y a quelque chose de reconnaissable là-dedans, au-delà de ce qui se perd quand je regarde la mer de bannières avec… des noms très fades », a-t-il déclaré. « Il n’y a rien de mal à cela, mais pour nous, c’est resté. »

Construire une communauté

Lors de l’ouverture du magasin, Mohammed voulait s’assurer que toute personne entrant dans son magasin se sente la bienvenue.

Bill Schmit, client de longue date, s’est rendu pour la première fois au magasin deux semaines après son ouverture.

Schmit, 73 ans, dit que le propriétaire de la boutique de cartes est « attentif, il est inclusif, il vous donne l’impression de faire partie du magasin et il vous valorise en tant que client ».

Mohammed a même donné un surnom à l’homme de 73 ans. Il appelle Schmit le « directeur général » en raison de la longue période où il est client du magasin.

Cade Cummings, collectionneur et père, apprécie la communauté Meelypops Shop.

Cummings, 31 ans, est entré un jour dans le magasin pour collectionner des cartes Pokémon avec son fils, Myles. « Il y avait une ambiance familiale », a-t-il déclaré. « Mon fils a été accueilli immédiatement et nous en sommes tombés amoureux par la suite. »

Myles, 8 ans, est timide lorsqu’il s’agit de parler aux gens. Son père a expliqué comment il se transforme complètement dès qu’il entre dans le magasin.

Cummings appelle le magasin son « second chez-soi » et celui de son fils.

Le père et collectionneur Freddie Wehbe avait de belles choses à dire sur le propriétaire de la boutique de cartes. Wehbe, 57 ans, a rencontré Jameel en 2019. Il souhaitait engager ses deux fils Ronnie, 15 ans, et Dany, 12 ans, dans la collection de cartes.

« Il est très, très doué pour s’assurer que l’industrie se développe et que les enfants s’impliquent », a déclaré Wehbe. « C’est formidable de voir un lieu où les enfants peuvent apprendre non seulement sur la collection, mais aussi sur les investissements.

Wehbe a été surpris de voir à quel point Mohammed le traitait ainsi que ses enfants. Il félicite le propriétaire de l’entreprise d’avoir aidé ses enfants à constituer leurs collections respectives.

« Il y a une chose dans la gestion d’une entreprise, mais il y en a une autre dans le fait de vivre l’entreprise et de la développer », a déclaré Wehbe. « Ils n’obtiennent pas le crédit qu’ils méritent. »

Jameel et Meredith utilisent leur entreprise pour aider la communauté. Non seulement ils aiment vivre à Gainesville, mais ils sont présents dans leur communauté.

Les Mohammed sont très actifs auprès d’Ignite Church, One More Child et de la fondation Mariano Rivera. Ils participent à aider les jeunes devenus orphelins après 18 ans.

« Nous nous soucions beaucoup de la communauté », a déclaré Mohammed. « Nous nous soucions beaucoup des gens. Il y a beaucoup de gens dans le besoin. Dieu nous a vraiment béni avec des opportunités.

Le boom du Covid

En mars 2020, comme de nombreuses autres entreprises, The Meelypops Shop a été contrainte de fermer ses portes. Mais Mohammed était déterminé à faire en sorte que son magasin ne ferme pas définitivement.

« C’est une confusion qui s’est transformée en une nécessité de pivoter », a-t-il déclaré. « Une fois que nous avons pivoté, nous avons réalisé que nous allions réussir. »

Puisque Mohammed a compris qu’il ne pouvait pas répondre aux besoins de ses clients à l’intérieur du magasin, il a fait la meilleure chose à faire : les atteindre chez eux.

Les employés de Meelypops Shop se sont rendus sur la page Instagram de l’entreprise dans le magasin et ont offert aux clients la possibilité d’acheter des cartes et des boîtes scellées dans le magasin.

« Cela a plutôt bien fonctionné, mais finalement, c’est devenu une folie de ventes, alors nous l’avons appelé Meelypops Madness », a déclaré Mohammed. « Des centaines de personnes ont rejoint ces vies. Nous avions des joueurs de la NFL, nous avions… de grands influenceurs dans le monde des cartes sportives. C’était génial. »

Le magasin avait la possibilité de capitaliser sur ses bénéfices en augmentant les prix de ses produits au niveau de ceux de ses concurrents, mais il ne l’a pas fait. Mohammed les a cultivés juste assez pour réaliser un joli bénéfice, mais le client a toujours la possibilité de s’offrir l’article.

« Nous sommes restés fidèles à [ourselves], nous n’étions pas gourmands. Je pense que cela nous a propulsés là où nous en sommes aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Même d’autres commerçants sont impressionnés par le succès rencontré par les Mohammed en si peu de temps.

Alan Narz, propriétaire de Big League Cards à Orlando, n’a eu que des éloges à l’égard de Mohammed. Il respecte les efforts déployés par le diplômé de l’UF pour développer sa boutique et développer sa marque.

« Il est devenu l’un des propriétaires de magasins de cartes les plus prospères du pays », a déclaré Narz. « Il a fait de Meelypops une marque nationale. »

Bien que Narz soit dans le secteur depuis 1992, il se tourne vers Mohammed pour obtenir des conseils.

« Il fait saigner les cartes », dit-il. « C’est dans son sang. »

Signatures privées

De nombreux athlètes et célébrités se sont arrêtés au Meelypops Shop pour faire des dédicaces privées pour les fans.

L’un des athlètes les plus populaires à avoir participé à cette activité est l’ancien quart-arrière de l’Université de Floride et le quatrième choix au classement général du repêchage de la NFL 2023 par les Colts d’Indianapolis, Anthony Richardson.

Mohammed a développé une excellente relation avec Richardson. Il a loué l’éthique de travail et le caractère de la légende des Gator.

Plus tôt cette année, la NFLPA Rookie Premiere 2023 a eu lieu au Los Angeles Coliseum, dans le sud de la Californie. Panini America (un site de cartes à collectionner) a invité le propriétaire du magasin à l’événement.

Pendant l’événement, Jameel a pu parler à Richardson. « Il a dit : « Jameel, à quoi je ressemble ? Je suis un quart-arrière de la NFL maintenant.

Mohammed a répondu : « Tu es superbe, mec. »