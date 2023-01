Meek Mill tweete les paroles de Shady et réfute qu’il fait de l’ombre à Lori Harvey

Meek Mill est à nouveau accusé de doigté sur Twitter après avoir tweeté de nouvelles paroles de PARTYNEXTDOOR, affirmant que les blogs Internet ne servent à rien.

Plus tôt ce matin, Meek Mill s’est réveillé avec PARTYNEXTDOOR’s dernier single coincé dans sa tête. Meek est allé sur Twitter et a décidé de tweeter une ligne qui était coincée dans sa tête.

Peu de temps après la publication de son tweet, les gens ont automatiquement supposé qu’il parlait de la relation entre Lori Harvy et Damson Idris. Doux la nommer dans une chanson en disant qu’elle était sur sa liste de souhaits reviendra pour toujours, c’est une donnée à ce stade.

Meek Mill réfute son tweet lyrique qui a quelque chose à voir avec Lori Harvey et son nouveau Boo Damson Idris

Même Internet est allé 0-100 reliant le tweet de Meek au message de Damson Idris confirmant apparemment sa relation avec Lori Harvey, il s’est battu pour contrôler le récit. Mais pas après un tweet de suivi qui a encore plus alimenté les allégations.

Meek répondait directement aux allégations concernant son tweet, mais Twitter l’a pris car il parlait toujours de la relation de Lori. Finalement, Meek n’a eu qu’à sortir et à répondre aux allégations et à dissiper les soupçons.

Tout en fermant les rumeurs, il a appelé les blogs qui, selon lui, crachent de la haine noire et ignorent toutes les choses positives qu’il fait.

Alors qu’il a choisi The Shaderoom, la marque n’a pas tardé à réagir sur Twitter. The Shaderoom est allé plus loin et a fourni la preuve qu’ils ont couvert toute sa presse positive au cours des dernières semaines.

Indépendamment des allégations, n’oublions pas que Meek Mill a été gracié cette semaine après une longue bataille pour sa liberté inconditionnelle. Cette réalisation devrait être célébrée, peu importe ce que vous pensez de Meek Mill et de ses doigts sauvages sur Twitter.