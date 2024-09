Meek Mill suit Rick Ross avec un nouvel achat inhabituel

Meek Mill a suivi les traces de son proche collaborateur Rick Ross avec son dernier achat — et peut-être le plus peu orthodoxe.

Le rappeur de Philadelphie s’est rendu sur X (anciennement Twitter) mardi (17 septembre) pour annoncer à ses abonnés qu’il était récemment entré dans le monde de l’agriculture.

« Dans d’autres nouvelles… J’ai acheté une ferme l’autre jour », a-t-il écrit, à la suite d’une série de tweets ripostant à ceux qui le « détestaient » parce qu’il était une success-story autodidacte issue de la rue.

Découvrez son message ci-dessous.

Dans d’autres nouvelles… J’ai acheté une ferme l’autre jour — MeekMill (@MeekMill) 18 septembre 2024

Rick Ross s’est lancé dans l’agriculture en 2022 en achetant un taureau pour vivre dans son immense domaine « Promise Land » à Fayeteville, en Géorgie, qui comptait déjà plusieurs chevaux et un tracteur John Deere.

« Vous savez tous que je viens d’acheter un taureau la semaine dernière. Un de mes potes l’a appelé un bœuf, et je viens de lui donner un nom. Je l’ai appelé Thor, mon premier taureau », a-t-il déclaré dans une vidéo de lui avec l’animal de la ferme.

« Mais je me suis endormi hier soir, et pendant que je dormais, Thor a commencé à me murmurer des choses, et tu vois ça sur le mur. Tu vois ça ? C’est un buffle. Tu penses à ce que je pense ? »

Interrogé lors d’une interview avec Personnes s’il se considérait comme un agriculteur, le magnat de la MMG répondait : « Putain, ouais. »

Il a ajouté : « J’aimerais que beaucoup d’autres puissent essayer ça. Essayez ça une fois. Détendez-vous, laissez tout aller. Posez votre putain de téléphone et asseyez-vous et détendez-vous. Nourrissons les vaches avec des carottes. Parlons aux chevaux. Allons pêcher pendant quatre heures. Faisons ça. »

Le duo Too Good To Be True n’est pas le seul artiste à embrasser la vie agricole. Benny The Butcher, Questlove et Kelis possèdent également leurs propres fermes, tandis que Waka Flocka Flame a déjà tenté d’apprendre à cultiver – et a documenté son voyage sur les réseaux sociaux.