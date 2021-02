Meek Mill s’excuse auprès de Vanessa Bryant après la chute du nom de Kobe Bryant

Face à la chaleur sur une fuite Kobe Bryant lyrique, Meek Mill a présenté des excuses privées.

Le 23 février, le rappeur a de nouveau consulté son Twitter au milieu d’une réaction violente suite à la chute du nom de Kobe dans sa chanson inédite. Alors que la ligne a été critiquée pour la première fois il y a près d’une semaine, la veuve de la légende du basket-ball Vanessa Bryant l’a appelé publiquement le lundi 22 février.

« Je lui ai présenté des excuses en privé plus tôt dans la journée, pas au public », a expliqué le rappeur de « Dreams and Nightmares » dans un tweet du 23 février. «Rien de ce que je dis sur ma page ne concerne un moment viral sur Internet ou la famille d’une femme en deuil! Si vous vous souciez de quelqu’un en deuil changez de sujet!

Bien que Meek ait dit qu’il n’allait pas répondre au « moment viral », il tweeté plus tôt dans la journée, « Je ne pense pas que nous soyons tous sur le même signal … Je ne vois pas ce que vous voyez … Je regarde le filet en riant comme je l’ai fait aiguiser … Je dis au hasard s- -t toute la journée sur les réseaux sociaux … ça devient une tendance à me détester de temps en temps mais je me nourris littéralement de cette merde. »