Meek Mill se séparerait de la Roc Nation de Jay-Z

Après 10 ans en affaires ensemble, Meek Mill et la société Roc Nation Management de Jay-Z se seraient séparés.

Depuis 2012, Meek Mill a signé avec la société Roc Nation Management de Jay-Z.

Roc Nation a notoirement été dans le coin de Meek, en particulier lorsqu’il a été injustement condamné à quatre ans de prison pour une violation de probation dans une décision controversée. La décision a également engendré le mouvement “Free Meek” qui a vu Roc Nation et d’autres mener la charge qui a conduit à l’annulation de la décision par la Cour suprême de Pennsylvanie. Meek s’associera à nouveau avec Jay-Z peu de temps après sa libération pour créer la Reform Alliance. L’organisation à but non lucratif a été créée pour aider à lutter contre les condamnations injustes en Amérique.

Meek Mill se sépare de Jay-Z pour fonder Roc Nation Management

Deux ans après que l’empreinte Dreamchasers de Meek Mill ait conclu un accord avec Roc Nation – avec Meek en tant que président – ​​le rappeur aurait quitté Roc Nation. Panneau d’affichage a annoncé la nouvelle et a noté que Meek Mill avait été retiré du site Web et des réseaux sociaux de Roc Nation. Cette scission survient après des mois de rumeurs de boeuf entre Meek et Rick Ross et son dernier album, Douleur chère, fait ses débuts au n ° 3.

Plus tôt cette année, Meek s’est exprimé sur les réseaux sociaux à propos de son mécontentement face au contrat d’enregistrement avec Atlantic Records.

“Ils n’ont rien mis dans une douleur coûteuse et ont ensuite dit que je ne pouvais pas abandonner un autre projet pendant 9 mois à la fin de mon contrat après que je leur ai fait des centaines de millions… Comment quelqu’un pourrait-il survivre à ça… La plupart des rappeurs ne peuvent pas parler parce qu’ils dépendent de ces entreprises “Je ne le fais pas”, a tweeté Meek.

Meek a également accusé le label d’avoir saboté sa relation avec Roddy Ricch.

“J’ai fait des centaines de millions de disques sur l’Atlantique et je les ai laissés me violer. Roddy, un artiste dont ils m’ont parlé en prison… Roddy, mon jeune est toujours. Mais cette étiquette nous a séparés instantanément lorsque les millions sont venus de lui.

Quant à savoir exactement ce qui a poussé Meek à quitter Roc Nation, nous devrons attendre et voir car nous sommes sûrs qu’il tweetera pour dissiper toute idée fausse sur la scission. Même avec le départ de Meek en tant qu’artiste, il a encore plusieurs autres intérêts commerciaux avec Roc Nation.