Meek Mill répond à la calomnie du clubhouse de Kanye West

Au cours des dernières semaines, Kanye West a eu un cycle d’interviews intéressant. Il a même tenté de revenir sur Twitter et a été banni pour avoir publié une croix gammée modifiée par Yeezy. Quand il a fait son retour sur Instagram, il a proposé une intéressante théorie du complot clone sur Barack Obama et Elon Musk.

Ensuite, il a apparemment tenté de lancer un album en lançant une nouvelle chanson sur Guerres d’informations puis en le postant sur Instagram. IG a immédiatement débranché la prise et restreint son compte. Ye s’est retrouvé avec une plate-forme de médias sociaux qu’il n’avait pas touchée, Clubhouse. Bien sûr, Wack100 lui a organisé une véritable fête de bienvenue.

Meek Mill répond aux calomnies et aux rires du club de Kanye West

Lors de son introduction au Clubhouse, Ye a de nouveau lancé une diatribe sur le fait d’être contrôlé. Kanye a une fois de plus souligné et nommé toutes les personnes envoyées pour le calmer par-dessus le maillot “White Lives Matter” et a mentionné Meek Mill. Des rires éclatèrent de Ye alors qu’il parlait de Meek Mill et se moquait essentiellement de l’idée qu’il avait un pouvoir sur lui.

“Je vais mettre ‘White Lives Matter’ sur un T-shirt et ils me disent ‘Oh, tu sais quoi ? Allons chercher des célébrités. Allons chercher Puff Daddy, allons chercher Dave Chappelle, allons chercher Meek Mill. Qu’est-ce qui a fait croire à quelqu’un que Meek Mill pourrait me dire quelque chose ? » Kanye a dit avant de rire de façon incontrôlable. “Non, c’est la chose la plus drôle de tout. Yo man, je suis sur le point de commencer à pleurer de rire. Quelqu’un a pensé que Meek Mills… désolé. Non je suis désolé. Je ne vais même pas arriver à ma blague.

Wack100 a essayé de rappeler à Ye que Meek Mill est un “gangsta” mais Ye ne pouvait pas lui prêter attention à cause de son rire continu. Une fois que Meek Mill a entendu parler de la conversation au Clubhouse, il a répondu sur Twitter avec quelques coups de sa part.

Meek a rappelé à Ye qu’il avait toujours sa famille et qu’il faisait le vrai travail avec son influence. Plus tard, il clarifierait ses commentaires sur Clubhouse à 50 ans. Meek Mill est dans le collimateur de Ye depuis qu’il aurait surpris son ex-femme Kim Kardashian avec Meek en train de discuter de la réforme des prisons.