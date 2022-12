Meek Mill répond à la calomnie du clubhouse de Kanye West

Une fois de plus, Ye est de retour pour faire les gros titres, mais cette fois, c’est sur l’une des très rares plates-formes qu’il est encore autorisé à utiliser.

Au cours des dernières semaines, Kanye West a eu un cycle d’interviews intéressant. Il a même tenté de revenir sur Twitter et a été banni pour avoir publié une croix gammée modifiée par Yeezy. Quand il a fait son retour sur Instagram, il a proposé une intéressante théorie du complot clone sur Barack Obama et Elon Musk.

Ensuite, il a apparemment tenté de lancer un album en lançant une nouvelle chanson sur Guerres d’informations puis de le publier sur Instagram. IG a immédiatement débranché la prise et restreint son compte. Ye s’est retrouvé avec une plate-forme de médias sociaux qu’il n’avait pas touchée, Clubhouse et bien sûr, le manager de Blueface, Wack100, lui a organisé une véritable fête de bienvenue.

Lors de son introduction au Clubhouse, Ye a de nouveau lancé une diatribe sur le fait d’être contrôlé. Kanye a ensuite nommé des personnes “envoyées pour le calmer” sur sa chemise White Lives Matter, et il a mentionné Meek Mill. Des rires ont éclaté de Ye alors qu’il parlait de Meek et il s’est essentiellement moqué de l’idée que le rappeur avait un pouvoir sur lui.

“Je vais mettre ‘White Lives Matter’ sur un T-shirt et ils me disent ‘Oh, tu sais quoi ? Allons chercher des célébrités. Allons chercher Puff Daddy, allons chercher Dave Chappelle, allons chercher Meek Mill. Qu’est-ce qui a fait croire à quelqu’un que Meek Mill pourrait me dire quelque chose ? » Kanye a dit avant de rire de façon incontrôlable.

“Non, c’est la chose la plus drôle de tout. Yo man, je suis sur le point de commencer à pleurer de rire. Quelqu’un a pensé que Meek Mills… désolé. Non je suis désolé. Je ne vais même pas arriver à ma blague.