Meek Mill réagit aux barres “Never Could Beef” de Jay-Z sur “God Did”

Des semaines après Meek Mill’s Départ de Roc Nation, le rappeur de Philadelphie a-t-il encore un amour fraternel pour Hov?

Avec des collaborations de plus d’une douzaine des plus grands et des meilleurs du jeu, DJ Khaled13e album studio de Dieu a fait fait parler tout le monde. Les caractéristiques légendaires de la liste de chansons du titre Lil Wayne, Rick Ross, John legendet Fridayy Le joyau de la couronne est sans aucun doute le rap de Jay-Z sur tout, de sa famille à Meek Mill, qui a répondu au couplet de 4 minutes de la légende selon Complexe.

“Moi et Meek ne pourrions jamais boeuf, j’ai libéré ce nigga de toute une offre / Hov l’a fait / La prochaine fois que nous aurons une discussion sur qui est le GOAT, vous les ânes le savez”, a rappé Jay-Z sur “God Did”.

Les doigts Twitter de Meek ont ​​rapidement répondu pour confirmer qu’il n’y avait pas de boeuf avec Jay après avoir quitté son label. Il a republié Chino Braxton citant le bar, cosignant “Jamais !!!!!!”

Dans une citation de suivi du tweet promotionnel de DJ Khaled pour l’album, Meek a ajouté: “DIEU A TOUJOURS FAIT 💎 sur le point de sortir de la zone!”

Plus profond que le rap

Doux quitter inopinément Roc Nation Management le mois dernier après près d’une décennie a déclenché des rumeurs d’un brassage de boeuf. Comme l’a dit Hov, la relation est plus profonde que les partenaires typiques du label. Le gagnant d’un Grammy à 24 reprises a passé des années et des millions de dollars à #FreeMeek.

Les deux rappeurs ont annoncé une joint-venture pour lancer Meek’s Étiquette Dreamchasers en 2019. Cette même année, ils ont également fondé le Alliance REFORME. Inspiré par les longues batailles juridiques de Meek, l’organisme à but non lucratif cherche à lutter contre les pratiques injustes dans le système de justice pénale.

Jay-Z était un ardent défenseur, écrivant sur « l’ensemble de l’offre » de Meek dans un éditorial passionné du New York Time de 2017 :

“En surface, cela peut ressembler à l’histoire d’un autre rappeur criminel qui n’a pas été intelligent et qui est de retour là où il a commencé”, a-t-il écrit. «Mais considérez ceci: Meek avait environ 19 ans lorsqu’il a été reconnu coupable de possession de drogue et d’armes à feu, et il a purgé une peine de huit mois. Maintenant, il a 30 ans, il a donc été en probation pendant pratiquement toute sa vie d’adulte.

Adieu Roc Nation de Meek

Plus tôt cette année, Meek a été très public sur ses frustrations face aux mouvements commerciaux dans les coulisses. Il s’est adressé à Twitter pour se plaindre du manque de promotion et d’investissement d’Atlantic Record dans son album. Lorsque la nouvelle a éclaté en juillet qu’il allait changer de direction, Meek a expliqué que Roc Nation n’était pas le problème.

“Tout ce que j’ai vu aujourd’hui, c’était doux et roc à mi-chemin. Je gère personnellement ma propre entreprise afin que je puisse prendre des risques et grandir .. nous sommes parvenus à cet accord ensemble. « Meek a tweeté.

“Et la nation roc est ma famille ne mélangez pas mon message destiné à l’Atlantique mélangé avec roc ou MMG… ils n’arrêtent rien que je fasse nous avons fait environ 100 m ensemble des mike et Hov m’a sauvé la vie b4 Et mettre un beaucoup d’énergie là-dedans, je ne suis pas en retard sur mes faveurs dans la vie avec mon peuple, je suis bon », a-t-il poursuivi.

Les bars très cités de Hov comprenaient la vantardise du nombre de milliardaires actuels qu’il a aidés en cours de route. Avec le magnat des affaires à ses côtés et de nouveaux projets en préparation, Meek pourrait être le prochain sur la liste.

Que pensez-vous du nouvel album de DJ Khaled, Dieu a fait?