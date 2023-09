Meek Mill et d’autres participent à la soirée NYFW de Kyle Kuzma

La Fashion Week de New York regorge de certains des plus grands noms du divertissement qui ont profité d’une ambiance exquise et des cocktails Casa Del Sol avec la star de la NBA. Kyle Kuzma à Alba Accanto à New York.

Participants notables inclus YA, Saweetie, Pays de Galles, Quavo, Anitta, Tinashe, Teyana Taylor, Meek Mill, Lori Harvey, Justine Skye, Coi Leray, Cafard de loi, Draya Michele, Jordan Clarkson, Kayla Nicoleet plus.

Découvrez toutes les sélections ci-dessous :

Lorsqu’elle ne présentait pas de looks à la NYFW, Coi LeRay faisait la une des journaux avec sa réponse à Lattoc’est un petit coup de feu Benzin sur Jeune Nuele remix tant attendu « Peaches & Eggplants » de 21 sauvage et Rouge sexy.

Sur la piste des tendances, Latto vise Coi LeRay’s père, rappant « Donne-moi ce cou comme Benzino ».

Il ne mange pas de chatte, il doit y aller Donne-moi ce cou comme Benzino Donnez-moi ce cou comme « Où va-t-il? » Un pouce dans mes fesses (Ayy, ça ressemble à ça vu de dos, juste ici, euh) Boaw, boaw, boaw, boaw, boaw, boaw (Hahaha) Les diamants frappent, bling-blaow, blaow-blaow, me glacent (Uh)

La rappeuse « Big Energy » a également inclus le cou mentionné précédemment dans sa publication Instagram faisant la promotion du remix.

Il n’a pas fallu longtemps à Coi pour sauter sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) et applaudir en demandant des photos de la mère de Lotto.

Elle a même posté des SMS de son père à propos de la discorde.

Le candidat à la chanson de l’été, « Peaches & Eggplants », était le dernier hit de Young Nudy, originaire d’East Atlanta, dont le dernier projet GUMBO a été salué par ses fans comme son meilleur album à ce jour.

Regardez la vidéo ci-dessous :