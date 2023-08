Meek Mill devient viral en se disputant avec un revendeur de baskets sur les prix

Meek Mill devient viral pour s’être disputé avec un revendeur de baskets au sujet des prix et Internet pèse avec des opinions.

Au cours du week-end, le rappeur est apparu à l’événement de Got Sole à New York à la recherche de vols de baskets et il a été enregistré en disant qu’il devrait bénéficier d’une réduction. Selon Meek, en échange de la remise, il utiliserait son pouvoir de star pour promouvoir la marque du vendeur.

« Je pourrais les acheter au magasin dès maintenant pour 300 $ », a déclaré Meek Mill au revendeur. « C’est un mauvais coup, c’est une mauvaise vente. Je vais te l’acheter. Je pourrais revenir et acheter plus. Maintenant, je vais à la table d’à côté et je pourrais dépenser 5 000 $. »

Selon Complexe, Meek était intéressé par la collaboration en édition limitée Nike SB et Air Jordan 4 « Pine Green ». La chaussure est sortie en mars et coûte maintenant environ 380 $ sur StockX. Il aurait acheté les baskets et aurait également acheté les Big Yellow Boots MSCHF avec une remise de 75 $.

À l’heure actuelle, les baskets sont toujours un produit très recherché malgré certains prix insensés. Si vous achetez localement, les revendeurs proposent des prix astronomiques et tandis que StockX et Goat ont des offres, les frais vous feront instantanément remettre en question l’achat. Le seul vrai coup que vous avez pour des prix décents est un événement de baskets comme SneakerCon ou J’ai la semelle.

Les amateurs de baskets savent qu’il ne s’agit pas de savoir si Meek a raison ou tort, mais plutôt de savoir si un cri de Meek Mill est ou non vraiment cela en vaut la peine.

Les médias sociaux débattent maintenant de la question, vous pouvez voir les réactions ci-dessous.