Meehan envisage une course superlative pour Isaac Shelby | Nouvelles de la course

Brian Meehan se prépare à faire passer Isaac Shelby au niveau du groupe deux après avoir décrit les Superlative Stakes lors du festival de juillet de Newmarket comme une destination possible.

Le garçon de deux ans a porté les célèbres couleurs vert émeraude et bleu Robert Sangster, si souvent associées à feu Lester Piggott, à une victoire poignante lors de ses débuts à Newbury le mois dernier.

Il était toujours au premier plan à cette occasion entre les mains de Sean Levey et a mis fin à la course à la manière d’une perspective de classe pour marquer en s’éloignant de trois longueurs et demie.

“Nous envisageons peut-être les Superlative Stakes dans quelques semaines, c’est le plan”, a déclaré le gestionnaire de Manton.

“Nous sommes très contents de lui, il a bien fait et travaille bien, nous verrons juste comment il va au cours des 10 prochains jours avant de décider si nous courons ou non.”

Meehan pourrait également être représenté lors de la grande vitrine estivale de Newmarket sur le cours de juillet par Lawful Command et Show Respect.

Les deux chevaux courent sous les couleurs de Stan Threadwell, dont les chevaux courent sous la bannière Family Amusements Ltd, et ont représenté l’entraîneur à Royal Ascot plus récemment.

Bien qu’il ait échoué dans son triplé, Lawful Command a couru une belle course pour terminer cinquième dans un renouvellement typiquement compétitif des Britannia Stakes, tandis que Meehan est prêt à tracer une ligne à travers la course de Show Respect dans les Coventry Stakes après avoir subi des problèmes dans en cours d’exécution dans les premières étapes du concours du groupe deux.

Il a poursuivi: “Lawful Command est très frais et très bien. Il y a aussi une course pour lui au Festival de juillet, je ne sais pas si c’est le vendredi ou le samedi. C’est un joli handicap et ce sera ce qu’il ira pour.

“Show Respect a été un peu malchanceux, le début de la course ne s’est pas très bien passé pour lui et vous n’allez pas avoir de chance dans une course comme la Coventry si vous ne prenez pas un bon départ.

“Je ne sais pas où je vais le diriger ensuite, mais il va certainement bien et se porte bien. Nous pourrions regarder les July Stakes.”