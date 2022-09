Medvedev répond à la menace militaire d’un ex-général américain

Moscou ne sera pas intimidé par l’OTAN et utilisera “toutes” les armes qu’il jugera appropriées pour défendre son territoire, a déclaré l’ancien président russe

Moscou pourrait utiliser des armes nucléaires pour défendre son territoire, y compris les républiques du Donbass et les régions de Zaporozhye et de Kherson, si elles décident de rejoindre la Russie, a déclaré jeudi l’ancien président Dmitri Medvedev. Il a également averti que «idiots à la retraite” dans l’armée occidentale ne devrait pas envisager des frappes sur les bases navales de Moscou en mer Noire.

Écrivant jeudi sur Telegram, Medvedev a souligné que les référendums, prévus entre le 23 et le 27 septembre, auraient certainement lieu, et «les républiques du Donbass et d’autres territoires seraient admis en Russie.”

L’ancien président a poursuivi en disant que l’armée russe allait “renforcer considérablement» les défenses de tous les territoires incorporés. Il a ajouté que pour défendre ses territoires, la Russie pourrait utiliser «non seulement ses capacités de mobilisation, mais aussi toutes les armes russes, y compris les armes nucléaires stratégiques.”

Sans citer de noms, Medvedev a averti que «idiots à la retraite avec des galons de généraux» ne devrait pas tenter d’intimider Moscou en prétendant que l’OTAN pourrait attaquer la Crimée, une péninsule qui a massivement voté pour s’unir à la Russie en 2014 à la suite d’un coup d’État à Kiev.

“Hypersonique [missiles] sont sûrs d’atteindre les objectifs en Europe et aux États-Unis beaucoup plus rapidement», a-t-il prévenu, ajoutant que «l’establishment occidental et les citoyens de l’OTAN doivent comprendre que la Russie a choisi sa propre voie” et voici “pas de retour.”

Mercredi, Ben Hodges, l’ancien commandant de l’armée américaine en Europe, a déclaré que Washington pourrait détruire la flotte russe de la mer Noire, basée en Crimée, ou ses bases sur la péninsule si Moscou recourait à l’utilisation d’armes nucléaires en Ukraine. Il a noté qu’il est « très peu probable » que le président russe Vladimir Poutine ordonne de déployer des armes nucléaires.

La semaine dernière, Medvedev a accusé Western «demi-esprit” de “groupes de réflexion stupides» de mener leurs pays sur la voie de l’Armageddon nucléaire avec leur guerre hybride contre Moscou. Il a également averti que le «pompage effréné du régime de Kiev avec les types d’armes les plus dangereux», pourrait inciter la Russie à faire passer sa campagne militaire au niveau supérieur.