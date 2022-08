Medvedev renforce son emprise sur la première place mondiale en atteignant la dernière finale

Le Russe sera en tête du classement masculin ATP jusqu’à la clôture de l’US Open au moins

Daniil Medvedev a atteint sa quatrième finale de 2022 à l’Open de Los Cabos vendredi et a garanti qu’il resterait le joueur numéro un du tennis masculin jusqu’à au moins la fin du prochain US Open.

Medvedev a réalisé ces doubles exploits en battant la quatrième tête de série Miomir Kecmanovic 7-6, 6-1 et a organisé une rencontre avec le demi-finaliste de Wimbledon 2022 Cameron Norrie samedi soir.

Dans son entretien sur le terrain après avoir quitté Kecmanovic, Medvedev a parlé d’un “Match très difficile” et a noté que le Serbe “a bien commencé” et a joué le premier set à un “grand niveau” après avoir tiré sur tous les cylindres et pris une avance de 4-1 avant que le natif de Moscou ne commence à renverser la vapeur.

“[There were] tant de points difficiles, tant de points où j’avais l’impression d’être sur le point de prendre l’avantage. Le tie-break était super” Medvedev a ajouté.

C’est à ce stade du match que Medvedev a tenté de faire monter la foule, ce qu’il a également abordé.

Une. marcher. plus proche. 💪@DaniilMedwed dépasse Miomir Kecmanovic 7-6. 6-1 pour assurer sa place en finale de Los Cabos ! 🇲🇽@AbiertoLosCabos | #ATC2022 pic.twitter.com/8SEOGCF02M – Circuit ATP (@atptour) 6 août 2022

“Je ne suis pas le genre de gars à demander [for the crowd to cheer] comme ça,” admit-il en riant. “J’ai soulevé un bon point, alors j’ai pensé:” Celui-ci était bon, essayons de le gonfler un peu. “”

Finalement sorti vainqueur grâce à un deuxième set beaucoup plus dominant, Medvedev s’est amélioré à 2-0 face à face contre Kecmanovic, mais s’est également donné une chance d’arrêter une série de défaites malvenues en finale cette année.

Atteignant son quatrième en 2022 qui se jouera aux premières heures de dimanche matin en Europe et en Russie, Medvedev a perdu un trio jusqu’à présent mais s’accrochera à sa place de numéro un mondial jusqu’à la fin de l’US Open, peu importe comment il foires contre Norrie.

Alors que Norrie est le champion en titre à Los Cabos, Medvedev peut se vanter de la même manière du Grand Chelem de Flushing Meadows où il a battu Novak Djokovic l’année dernière en finale pour remporter son premier titre majeur.

Djokovic a dominé Norrie dans les quatre derniers à SW19, puis a remporté une septième finale de Wimbledon contre Nick Kyrgios dans une compétition à laquelle Medvedev n’a pas été autorisé à participer en raison de l’interdiction du All England Lawn Tennis Club (AELTC) des athlètes russes.

Cependant, alors que le tournoi a été privé de points de classement pour l’interdiction par les circuits masculins et féminins de l’ATP et de la WTA, Medvedev a réussi à conserver la première place grâce à ce développement et à sa bonne forme sur gazon dans les tournois plus petits.

Bien que Medvedev puisse participer à l’US Open et défendre sa couronne malgré sa nationalité, Djokovic semble manquer en raison de sa position vaccinale.

Lire la suite Djokovic absent de la pièce maîtresse nord-américaine

Au lieu de cela, le Russe doit alors regarder par-dessus son épaule le numéro deux Alexander Zverev et le numéro trois Rafael Nadal, qui ont battu Medvedev lors de la finale de l’Open d’Australie.

Ces derniers mois, cependant, les deux hommes ont subi de graves blessures qui les ont forcés à se retirer des demi-finales d’un Grand Chelem.

Alors que Zverev n’a pas pu continuer à Roland-Garros lors d’une dernière rencontre avec Nadal avant que l’Espagnol ne décroche un 14e titre à Roland Garros, Nadal a ensuite dû se retirer d’une demi-finale réservée contre Kyrgios et semble être sur le au bord de la retraite après avoir devancé de deux Djokovic lors des triomphes de tous les temps en Grand Chelem le 22.