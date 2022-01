Medvedev remporte un match de rancune explosif pour atteindre la finale de l’Open d’Australie

Daniil Medvedev a remporté une demi-finale de mauvaise humeur à Melbourne pour organiser une confrontation avec Rafael Nadal

Daniil Medvedev affrontera Rafael Nadal lors de la finale de l’Open d’Australie après que le Russe ait battu son rival grec Stefanos Tsitsipas en quatre sets lors d’une rencontre dramatique à Melbourne.

La deuxième tête de série Medvedev était impérieuse alors qu’il dominait Tsitsipas sur son service dans un match qui comportait une diatribe explosive du Russe à l’arbitre alors que Medvedev affirmait que le Grec enfreignait les règles en recevant l’entraînement de son père en marge.

Mais après avoir abandonné le deuxième set, Medvedev a gardé son sang-froid pour gagner en quatre sets, 7-6 (7-5) 4-6 6-4 6-1, passant à sa quatrième finale du Grand Chelem.

Le champion de l’US Open Medvedev, 25 ans, affrontera Nadal dans la pièce maîtresse de dimanche après que la sixième tête de série espagnole ait vaincu l’Italien Matteo Berrettini plus tôt en quatre sets plus tôt dans la journée.

Nadal vise un record absolu de 21e titre du Grand Chelem, tandis que Medvedev cherche à devenir le premier homme à suivre un premier titre majeur avec une victoire lors de sa prochaine apparition en Grand Chelem.

La confrontation entre Medvedev et Tsitsipas a été présentée comme une sorte de match de rancune compte tenu des tensions passées sur le terrain et des échanges verbaux entre le duo.

Ces tensions ont peut-être bouillonné sous la surface ces derniers temps, mais la réunion de vendredi sous le toit à Rod Laver a vu l’animosité refaire surface à la fin d’un deuxième set extraordinaire, alors que Medvedev a attaqué verbalement l’arbitre Jaume Campistol, l’accusant de fermer les yeux sur Tsitsipas reçoit un coaching depuis la touche.

LIRE LA SUITE: Medvedev explose devant l’arbitre en demi-finale de l’Open d’Australie (VIDEO)

Appeler Campistol « un petit chat » Medvedev a pris d’assaut le terrain pour changer de vêtements entre les sets, mais n’a pas permis à la diatribe de l’affecter alors qu’il reprenait son sang-froid pour dominer les sets trois et quatre, après ce qui avait été une ouverture serrée à Melbourne au cours de laquelle les deux hommes se sont largement niés. opportunités. sur leur service.

En fin de compte, c’est Medvedev dont le jeu au gros service s’est affirmé alors qu’il a impitoyablement mis fin à la menace du Grec de 23 ans.

Tsitsipas visait une deuxième apparition en finale du Grand Chelem pour égaler sa course à Roland-Garros la saison dernière, mais c’est plutôt Medvedev qui est dans un quatrième titre majeur alors que le Russe a la chance de faire mieux que l’année dernière à Melbourne, lorsqu’il a été battu par Novak Djokovic en finale.

« Je suis prêt, je sais que Rafa est un joueur très fort et je devrai montrer le meilleur de moi-même » dit Medvedev.

LIRE LA SUITE: Nadal remporte la demi-finale de Melbourne et s’offre une chance de record du Grand Chelem

PLUS À VENIR

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.