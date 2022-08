Medvedev remporte le premier tournoi de la saison 2022

Le numéro un mondial russe a battu Cameron Norrie en finale à l’Open de Los Cabos

Le numéro un mondial du tennis masculin Daniil Medvedev a remporté son premier titre de la saison 2022 au Mexique samedi soir en battant le champion en titre de l’Open de Los Cabos, Cameron Norrie.

Comme on l’a vu lors de la demi-finale contre Miomir Kecmanovic vendredi, le Russe a enduré un premier set difficile remporté 7-5 avant de démolir son ennemi britannique 6-0 dans le second pour décrocher son 14e trophée au niveau de la tournée ATP.

En atteignant la finale, Medvedev savait déjà qu’il conserverait la première place du classement jusqu’à au moins la fin de l’US Open où il est le roi en titre.

Par coïncidence, le triomphe sur Norrie a marqué sa première victoire en tournoi depuis Flushing Meadows, où il a battu le grand Novak Djokovic, et le joueur de 26 ans était de bonne humeur après le match après avoir conclu une compétition où il n’a pas laissé tomber un ensemble unique.

“Chaque match a été très bon, mais la finale est toujours spéciale”, a déclaré Medvedev sur le terrain.

“En finale, vous affrontez le meilleur joueur de cette semaine, donc c’est toujours un match de haut niveau et je suis vraiment content d’avoir réussi à montrer [a] bon niveau, [and make] quelques bons coups dans un match aussi important.”

Bien qu’il ait perdu trois finales en 2022 et cinq au total jusqu’en 2021 au Masters de Paris, Medvedev n’a pas paniqué lors de sa victoire d’une heure et 23 minutes et a savouré la chance de renverser la vapeur.

“Ce qu’il y a de bien avec le tennis, c’est qu’en une semaine, on peut tourner la page de sa saison” a noté le natif de Moscou dans une conférence de presse séparée.

“En venant ici, j’avais perdu cinq finales de suite. Ce n’est pas bien, je veux faire mieux.

“On ne sait jamais si ça va arriver ou pas, et c’est sûr qu’avant cette finale j’étais un peu nerveux, un peu plus que d’habitude. Mais maintenant je suis vraiment content [to have won one]”, il ajouta.

Dans un premier set âprement disputé, Medvedev a dû être soigné par le physio après s’être éraflé la main sur le terrain et avoir prélevé du sang, ce qui, selon lui, l’a aidé dans son sort.

“En fait, les saignements m’ont aidé un peu, je pense, donc j’ai pu garder un peu plus mon sang-froid. Depuis, j’ai réussi à bien jouer et c’était suffisant aujourd’hui”, Medvedev a proposé.

Après le revers, il a ensuite remporté les huit derniers matchs de la finale mais a déclaré le match “ce n’était pas facile”.

“Cam est un joueur incroyable, donc c’était vraiment intense”, Medvedev révélé. “Quand tu joues contre Cam, tu sais que tu dois te battre pour chaque point.”

Trouvant son rythme au bon moment avec l’US Open à partir du 29 août, Medvedev se dirige maintenant vers l’Open canadien mercredi où il n’a pas encore appris qui est le dernier 32e adversaire.