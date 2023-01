Medvedev remporte le choc panrusse

Le numéro sept mondial a vaincu sa compatriote Karen Khachanov à Adélaïde

Daniil Medvedev a mis en place une demi-finale potentielle contre Novak Djokovic après que la Russe a battu sa compatriote Karen Khachanov en deux sets à l’International d’Adélaïde vendredi.

Classé troisième du tournoi ATP 250 sur dur, Medvedev a poursuivi son impressionnant début d’année avec une performance dominante contre Khachanov en quart de finale, s’imposant 6-3 6-3 dans un match de 78 minutes.

Medvedev affrontera ensuite le vainqueur du quart de finale entre la tête de série Djokovic et le Canadien Denis Shapovalov, qui se rencontreront plus tard vendredi.

Medvedev, 26 ans, s’est dit satisfait de la nature de sa victoire contre Khachanov – un joueur classé numéro 20 mondial.

“Nous n’avons pas joué [each other] depuis 2019, c’est assez long », a déclaré Medvedev après sa victoire. “J’espère que nous pourrons jouer plus de matchs lors des étapes ultérieures des tournois.

“Ce n’est jamais facile, je suis content d’avoir réussi à vraiment élever mon niveau, surtout à la fin des deux sets, et je suis vraiment content d’être passé en demi-finale.”

Bien qu’il ne s’agisse que d’un événement ATP 250, le tournoi d’Adélaïde accueille de grands noms tels que Medvedev et Djokovic alors qu’ils se préparent pour l’Open d’Australie plus tard en janvier.

Ailleurs dans le tirage à Adélaïde, le Japonais Yoshihito Nishioka affrontera son rival américain Sebastian Korda dans l’autre demi-finale.