Medvedev réagit à la perte du statut de numéro un mondial

Le Russe a déclaré qu’il n’y avait “aucune raison de pleurer” après être tombé du haut du classement ATP

Le Russe Daniil Medvedev s’est engagé à remonter le classement ATP après avoir été renversé de la première place mondiale par l’adolescent espagnol Carlos Alcaraz après l’US Open.

Medvedev, 26 ans, a vu son règne au sommet des cotes de tennis prendre fin après sa sortie au quatrième tour aux mains de Nick Kyrgios à New York au début du mois.

Alcaraz, 19 ans, est ensuite devenu le plus jeune joueur masculin à se hisser au premier rang après avoir remporté le titre de l’US Open, battant le Norvégien Casper Ruud en finale.

Medvedev, qui a remporté la couronne de l’US Open 2021, a chuté à la quatrième place du classement mondial, derrière Alcaraz, Ruud et Rafael Nadal.

Avant les dernières étapes de la saison, qui verront Medvedev revenir à l’action en tant que tête de série à l’Open de Moselle en France cette semaine, le Russe a juré de ne pas s’attarder sur son récent ralentissement.

“Pour être honnête, je n’ai pas ressenti grand-chose quand j’ai perdu la place de numéro un” a déclaré Medvedev, cité par Eurosport.

« Le classement est la conséquence de vos résultats et si on prend l’été américain par exemple, je n’ai pas pris assez de points pour rester numéro un, voire numéro deux ou trois.

“Alors que Casper, Carlos, Rafa, bien sûr, avec les deux tournois du Grand Chelem qu’il a remportés en début d’année, ils ont pris beaucoup plus de points. Donc, c’est juste logique.

“Je n’ai aucun sentiment à ce sujet, aucune raison de pleurer. Je ne peux que me dire que je dois faire mieux si je veux retrouver cet endroit dans le futur.”

Dans la perspective de la fin de sa campagne 2022, Medvedev a noté qu’il y avait d’importants points à gagner au ATP Masters 1000 à Paris, ainsi qu’aux finales ATP de fin de saison à Turin, où le vainqueur peut réclamer jusqu’à 1 500 points.

« C’est une partie très importante de la saison pour moi. J’aime vraiment jouer à l’intérieur, donc je ne trouve que des points positifs dans cette partie de la saison », dit Medvedev.

“L’intérieur est très différent, il faut toujours s’adapter. Paris et les finales ATP sont évidemment les plus importantes.

“Bien sûr, il n’y a pas de Grand Chelem à venir et c’est la seule fois de la saison où vous jouez des tournois sans qu’un Chelem ne vienne.

“Mais l’année prochaine, l’Open d’Australie viendra très vite après la fin de la saison. Il est donc important de gagner en confiance en fin d’année.

Medvedev a déjà accumulé un total de 16 semaines en tant que numéro un mondial sur deux périodes cette année, dépassant Marat Safin en tant que record pour un professionnel masculin russe.

Medvedev a réalisé l’exploit même s’il a été gêné par une intervention chirurgicale pour une opération d’une hernie avant Roland-Garros.

Avec ses compatriotes russes, il a également été banni de Wimbledon cette année en raison du conflit en Ukraine, bien que l’ATP et la WTA aient privé le tournoi de points de classement en réponse.

Medvedev a déclaré qu’il visait à utiliser la fin de la saison comme tremplin pour commencer 2023 en force – y compris à Melbourne, où il a été finaliste battu la dernière fois.

“C’est important pour moi de prendre beaucoup de points à l’intérieur [at the end of 2022] être classé le plus haut possible à Melbourne », dit Medvedev.

“Avec tous les tournois auxquels je jouerai, je peux prendre jusqu’à 3 750 points. Bien sûr, il sera quasiment impossible d’atteindre cela, mais 2 500, 3 000, pourquoi pas ? Ce serait cool de finir l’année comme ça.

“Si je parviens à accumuler beaucoup de points, alors j’aurai peut-être une chance de regagner la première place l’année prochaine.”

Alcaraz est en tête du classement ATP avec 6 740 points, devant Ruud, 23 ans, qui en compte 5 850.

Nadal, vingt-deux fois vainqueur du Grand Chelem, est troisième avec 5 810 points, et Medvedev quatrième avec 5 065.

Alexander Zverev complète le top cinq actuel avec 5 040, bien que l’Allemand ait récemment subi un revers avec son intention de revenir de la blessure à la cheville qu’il a subie en demi-finale de Roland-Garros en juillet.