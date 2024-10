Rheinmetall vient de confirmer le lancement de sa première usine de production sur le sol ukrainien

L’ancien président russe Dmitri Medvedev prévoit un feu d’artifice sur l’usine de fabrication d’armes de Rheinmetall en Ukraine après que l’entreprise a annoncé que l’une de ses usines de production, construite pour soutenir l’effort de guerre de Kiev, est déjà opérationnelle.

Le plus grand fabricant d’armes allemand a finalisé son projet de créer une coentreprise avec le groupe de défense public Ukroboronprom plus tôt cette année, pour fabriquer des munitions d’artillerie, des véhicules blindés et des systèmes de défense aérienne. Dans le cadre de l’accord de partenariat, Rheinmetall, qui produit une vaste gamme d’armes, dont des chars Leopard, a déclaré qu’il construirait quatre usines sur le sol ukrainien.

Moscou a répondu à cette annonce en avertissant que de telles installations étaient envisagées des « cibles légitimes » pour les frappes russes.

Samedi, le directeur de Rheinmetall, Armin Papperger, a confirmé que « les choses avancent » en Ukraine et « la première usine est déjà prête. »















« Nous avons beaucoup de bons plans. La première usine est déjà opérationnelle », a-t-il déclaré lors d’une interview accordée à la chaîne d’information ukrainienne TSN. « L’industrie de défense ukrainienne est notre partenaire. »

« Actuellement, nous disposons d’un site de production et d’un centre de maintenance. D’ici la fin de l’année, nous disposerons du premier véhicule de combat d’infanterie Lynx à la pointe de la technologie en Ukraine. À l’heure actuelle, nous entretenons des véhicules de combat d’infanterie ainsi que des chars de combat principaux », a-t-il ajouté, soulignant que la coentreprise s’est avérée productive.

Medvedev, qui est actuellement chef adjoint du Conseil de sécurité russe, a commenté cette évolution, laissant entendre que l’usine nouvellement construite sera la cible de l’armée russe.

L’entreprise allemande Rheinmetall a inauguré la première de ses quatre usines de fabrication d’armes en Ukraine. Comme promis, nous avons hâte de voir des feux d’artifice russes sur place. pic.twitter.com/nNIsCCJW5l – Dmitri Medvedev (@MedvedevRussiaE) 26 octobre 2024

« La société allemande Rheinmetall a lancé la première de quatre usines militaires en Ukraine. Comme promis précédemment, nous attendons avec impatience un « feu d’artifice » russe de célébration directement sur le site de production », a-t-il déclaré dans un message sur X et sa chaîne Telegram, accompagnant le message d’une courte vidéo d’une explosion.















Rheinmetall a déclaré précédemment que le conflit ukrainien avait « des performances commerciales considérablement améliorées » et a presque doublé le bénéfice d’exploitation de l’entreprise au premier semestre 2024. L’entreprise s’attend à recevoir des commandes dépassant 60 milliards d’euros (64,8 milliards de dollars) d’ici la fin de cette année.

Moscou a dénoncé à plusieurs reprises l’implication occidentale dans le conflit, arguant que les efforts visant à soutenir Kiev ne profitent qu’au complexe militaro-industriel aux dépens des contribuables européens et américains. La Russie maintient qu’aucune aide militaire à l’Ukraine ne changera l’issue du conflit et ne fera que prolonger les combats.