Medvedev perd la demi-finale de l’échauffement de l’US Open

Le Russe n’a pas réussi à dépasser Stefanos Tsitsipas au Masters de Cincinnati

Le numéro un mondial russe du tennis Daniil Medvedev ne défendra pas sa couronne de l’US Open en tant que champion de l’Open de Cincinnati après avoir perdu face à Stefanos Tsitsipas en demi-finale de l’échauffement du Grand Chelem samedi.

Medvedev a riposté après avoir perdu un premier set tendu 7-6 (6) pour remporter le deuxième set 6-3.

Dans le troisième, cependant, Tsitsipas l’a battu sur le même score (6-3) pour éliminer le natif de Moscou de la compétition et organiser une ultime rencontre avec Borna Coric.

Tsitsipas a réduit l’écart à 3-7 dans la série face à face de la paire sur le circuit masculin de l’ATP avec sa victoire, mais a admis plus tard que la rencontre de deux heures vingt-trois minutes n’était pas une promenade de santé.

“Je savais que je devais m’inscrire pour une tâche difficile. Troisième set, ça n’allait pas être facile”, Tsitsipas a déclaré en réfléchissant à sa victoire.

“Il l’a rendu très physique et très exigeant pour moi. J’ai juste profité de certains de ses premiers services manqués. Je pense que j’ai eu quelques [of] opportunités où cela semblait se diriger vers moi”, il ajouta.

Cependant, étant légèrement critique à l’égard de son ennemi, le franc-parler de Tsitsipas a également estimé que Medvedev en avait peut-être trop fait.

“Dans les derniers jeux du troisième set, j’ai senti que le ballon ne s’envolait pas vraiment de sa raquette,” Tsitsipas a observé.

“J’avais l’impression qu’il faisait trop d’efforts et c’est là que j’ai su que je l’avais poussé là-bas. C’est quelque chose que j’ai fait au cours de nombreux rallyes consécutifs et de beaucoup d’efforts physiques.” il a poursuivi en disant qu’il savait que c’était sa chance “entrer et frapper comme je l’avais préparé”.

Conscient qu’il ne devait gagner que deux matchs dans la compétition pour rester le numéro un de l’ATP, Medvedev en a réussi trois à Cincinnati et se lance désormais dans la défense de sa couronne à l’US Open dans un peu plus d’une semaine en bonne forme.

Il est peu probable qu’il l’attende à Flushing Meadows, une revanche contre son dernier ennemi de l’année dernière Novak Djokovic en raison de la position vaccinale du Serbe et des réglementations américaines sur les voyages pour les étrangers non vaccinés.

Simultanément, Medvedev prendra courage de son succès prometteur dans la saison sur terrain dur qui a également remporté une victoire en tournoi à l’Open de Los Cabos au Mexique plus tôt ce mois-ci.