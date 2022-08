Medvedev nomme la principale menace pour le statut de numéro un mondial

Le Russe profite d’une nouvelle semaine en tête du classement ATP

Le Russe Daniil Medvedev a entamé sa 11e semaine en tant que numéro un mondial, mais a identifié son rival espagnol Rafael Nadal comme la principale menace à sa tentative de terminer l’année au sommet du classement ATP.

Medvedev, 26 ans, se prépare pour un retour à l’action sur sa surface dure préférée cette semaine alors qu’il participe pour la première fois à l’Open de Los Cabos au Mexique.

Au-delà de cela, le Russe se rendra au Canada pour l’Omnium Banque Nationale, où il est le champion en titre et a 1 000 points de classement à défendre.

Le plus grand test du swing nord-américain aura lieu à New York alors que Medvedev cherche à conserver sa couronne à l’US Open, le tournoi commençant le 29 août.

Medvedev a actuellement un coussin de 775 points dans les charts ATP devant l’Allemand Alexander Zverev, blessé, deuxième, tandis que Nadal est troisième et compte 1 460 points de retard.

Néanmoins, l’Espagnol a remporté deux des trois titres du Grand Chelem proposés jusqu’à présent l’année, et Medvedev a désigné le joueur de 36 ans comme la plus grande menace pour ses espoirs de terminer 2022 à la première place.

“C’est sûr que je regarde [the battle for number one] un peu,” Medvedev a déclaré au site Web de l’ATP.

“Cela dépend aussi du moment car je sais qu’à la fin de l’année, à moins que j’essaie de gagner tous les tournois qui restent, ce sera probablement Rafa [Nadal] pour [year-end number one].

“Mais en même temps, je peux le garder assez longtemps, j’ai l’impression que si je joue bien ici dans le [North American hard-court swing]”, ajouta le Russe.

Medvedev a déjà dépassé l’ancienne star Marat Safin en tant qu’homme russe à passer le plus de temps au sommet du classement ATP, et fait partie du top 20 au classement général en termes de liste de tous les temps chez les hommes.

Après avoir été contraint de rater Wimbledon en raison de l’interdiction des joueurs russes et biélorusses – bien qu’il n’ait pas manqué de points de classement après que l’ATP ait supprimé le classement du tournoi en réponse – Medvedev visera une première couronne de Los Cabos et entrera dès le deuxième tour.

“Je sais que le plus important est d’essayer de gagner des tournois, d’essayer de gagner ces points”, a ajouté Medvedev. “Alors tu peux garder [the world number one sport]…

“Chaque adversaire peut être coriace, donc plus vous gagnez de matchs, plus vous gagnez en confiance, plus vous commencez à mieux ressentir votre jeu, ce que vous devez faire mieux, c’est donc ce que je vais essayer de faire ici à Los Cabos “, Medvedev a déclaré alors qu’il vise à construire la forme avant le Canada et New York.

Un homme manquant lors de l’étape nord-américaine de la saison sera Novak Djokovic, que Medvedev a battu lors de la finale de l’US Open l’an dernier.

Le champion de Wimbledon ne sera pas autorisé à entrer aux États-Unis car il n’est pas vacciné contre le Covid-19.

Cela a suscité des pétitions de la part des fans de Djokovic ainsi que des membres de la communauté serbe aux États-Unis.

L’icône du tennis américain John McEnroe a appelé la situation “ridicule,” accusant les politiciens de “trop ​​gênant.”