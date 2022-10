Medvedev monte dans le classement après avoir remporté le titre

Le numéro un russe a remporté son dernier titre à Vienne ce week-end

Daniil Medvedev est passé à la troisième place du classement ATP mis à jour lundi, après que le Russe ait remporté son deuxième titre de la saison à Vienne dimanche.

Medvedev a célébré son premier anniversaire en battant son rival canadien Denis Shapovalov en trois sets lors de la finale de l’Erste Bank Open dans la capitale autrichienne.

Le titre était historique pour Medvedev, qui a maintenant égalé le décompte de 15 titres en simple au niveau du circuit ATP de son compatriote Marat Safin, ce qui est un record pour un joueur masculin russe.

Medvedev, 26 ans, sera fortement soutenu pour ajouter à ce nombre et a montré des signes de sa meilleure forme tout au long de la pièce maîtresse du court dur en Autriche.

Le numéro un russe a été récompensé par une montée de la quatrième à la troisième place du classement ATP lundi.

Medvedev a dépassé le Norvégien Casper Ruud et compte désormais 5 655 points à son actif. Il suit son rival espagnol Rafael Nadal, qui compte 5 810 points, et le numéro un mondial Carlos Alcaraz, qui en compte 6 730.

Ailleurs dans le top dix, le Russe Andrey Rublev a glissé d’une place à la neuvième place après une sortie précoce décevante à Vienne.

Rublev vise toujours à assurer sa place parmi les huit joueurs lors de l’événement en simple de fin de saison de la finale de l’ATP le mois prochain.

Medvedev a déjà réservé sa place à la pièce maîtresse de l’ATP, qui se déroule à Turin du 13 au 20 novembre.

Medvedev est un ancien vainqueur de ce titre, ayant remporté l’édition 2020 du tournoi à Londres.

Avant de se rendre en Italie, Medvedev se rend cette semaine en France pour le prestigieux événement ATP Masters 1000 à Paris – une compétition qu’il a également remportée en 2020 et a été finaliste battu l’année dernière.

Medvedev a eu des fortunes mitigées en 2022, ayant atteint la première place mondiale pour la première fois en février et profitant ensuite d’un total de 16 semaines en tant que leader de l’ATP sur deux périodes.

Il a atteint la finale de l’Open d’Australie au début de la saison, mais a subi un revers avec une opération d’une hernie avant l’Open de France.

Medvedev et ses compatriotes ont été bannis de Wimbledon, avant qu’il ne revienne réclamer un premier titre de la saison à l’Open de Los Cabos au Mexique en août.

Cependant, la star moscovite a subi une sortie au quatrième tour à l’US Open, où il était champion en titre.

Medvedev a déclaré son désir de terminer la saison en force et de se mettre en position de force pour reprendre la place de numéro un mondial et plus de titres du Grand Chelem en 2023.