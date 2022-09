Medvedev met en place un affrontement à succès à l’US Open

Le Russe affrontera ensuite Nick Kyrgios à New York

Le champion en titre Daniil Medvedev a organisé une rencontre alléchante à l’US Open avec l’Australien en forme Nick Kyrgios après que la paire ait remporté ses matchs respectifs du troisième tour.

Le numéro un mondial Medvedev a fait un travail de routine sur le challenger chinois Wu Yibing, gagnant 6-4 6-2 6-2 en un peu moins de deux heures lors d’une rencontre au stade Arthur Ashe qui s’est terminée aux premières heures de samedi matin à New York.

Wu, 22 ans, était entré dans l’histoire en tant que premier joueur masculin de son pays natal à atteindre le troisième tour de l’US Open, mais n’avait pas de réponse au champion en titre Medvedev, qui a tiré 12 as et converti six des 12 points de rupture qu’il a gagnés. .

Medvedev, 26 ans, a maintenant remporté 21 de ses 23 derniers matchs à Flushing Meadows, après avoir atteint la finale en 2019 avant de remporter le titre en 2021, et en est à la deuxième semaine du tournoi pour la quatrième année consécutive.

Le Russe souhaite également devenir le premier homme depuis Roger Federer en 2008 à défendre avec succès son titre à l’US Open.

Medvedev est prêt pour le quatrième tour. © Elsa / Getty Images





Le prochain pour Medvedev est Kyrgios, qui possède un avantage de 3-1 en tête-à-tête lors de leurs précédentes rencontres.

Kyrgios a récemment battu le numéro un mondial à l’Open canadien en août, bien que Medvedev ait pris le dessus sur son rival à l’Open d’Australie en début d’année.

Kyrgios, 27 ans, est largement considéré comme étant dans la meilleure forme de sa carrière, ayant fait une première apparition en finale du Grand Chelem à Wimbledon en juillet, où il a perdu contre Novak Djokovic en quatre sets.

Classé 23e à New York, Kyrgios a réservé sa place au quatrième tour avec une victoire en deux sets contre l’Américain JJ Wolf au Louis Armstrong Stadium.

Le fougueux Australien n’a perdu qu’un seul set à New York jusqu’à présent cette année, tandis que Medvedev n’en a encore perdu aucun.

« Nous avons joué de grands matchs. Je pense que tous ont été assez serrés sur le tableau de bord », a déclaré Medvedev, qui sait que cette défaite signifierait qu’il perdrait son classement de numéro un mondial au profit de Rafael Nadal après le tournoi.

“C’est 3-1 pour lui mais je vais essayer de faire mieux cette fois et ce sera un grand match à regarder.

“Ce soir, j’ai l’impression d’avoir joué à un niveau assez élevé et je servais un peu mieux que lui, ce qui était la clé. Il y a eu beaucoup de matchs serrés et j’ai senti que le niveau du match était élevé.

Après avoir battu Wolf avec une performance clinique lors de leur rencontre de troisième tour, qui comprenait des moments typiquement divertissants, Kyrgios a déclaré qu’il était “heureux d’avancer et de jouer à Medvedev.”

Le combustible Kyrgios a semblé jouer avec plus de concentration à New York mais a parfois laissé ses émotions prendre le dessus sur lui.

Cela comprenait au deuxième tour quand il a été vu cracher sur le terrain et diriger une tirade contre les membres de sa boîte, appelant également les membres de la foule à fumer de la marijuana. Kyrgios a ensuite été condamné à une amende de 7 500 $ par les organisateurs.

Ailleurs dans le tableau masculin, la 27e tête de série russe Karen Khachanov est également en sécurité dans le quatrième tour après que l’adversaire britannique Jack Draper ait été contraint de se retirer blessé dans le troisième set de leur match.

Khachanov menait 6-3 4-6 6-5 au moment de la retraite, et passe ensuite à affronter la 12e tête de série espagnole Pablo Carreno Busta.

Une apparition au quatrième tour à New York est déjà un meilleur résultat en carrière pour Khachanov, 26 ans, au tournoi, bien qu’il ait déjà atteint les quarts de finale à Wimbledon et à Roland-Garros.

