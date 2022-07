Medvedev franchit une étape importante en tête des palmarès du tennis

Daniil Medvedev a battu un record établi par son compatriote Marat Safin

Daniil Medvedev a battu le record des stars russes du tennis masculin avec le plus de temps passé au sommet du classement ATP, Medvedev atteignant un total de 10 semaines en tant que numéro un mondial lundi.

Medvedev, 26 ans, dépasse le précédent record de neuf semaines pour une star masculine russe, établi par Marat Safin au cours des saisons 2000 et 2001.

Le seul autre as russe à avoir jamais dominé les charts ATP est Yevgeny Kafelnikov, qui a passé six semaines en tant que numéro un en 1999.

Medvedev est en tête du classement actuel de l’ATP en simple avec 7 775 points. Cela le place devant l’Allemand Alexander Zverev, qui compte 6 850 points à son actif.

Rafael Nadal est troisième avec 6 165 points, Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz complétant le top cinq avec respectivement 5 045 et 4 895 points.

Récemment couronné roi de Wimbledon, Novak Djokovic reste septième, avec le Russe Andrey Rublev une place plus loin.

Lire la suite Wimbledon interdit aux “trolls” de Medvedev avec un message effronté (VIDEO)

Medvedev, Rublev et leurs compatriotes n’ont pas subi de coup dur malgré leur interdiction de Wimbledon, et en ont profité après que l’ATP a dépouillé le tournoi de points de classement en réponse à son interdiction des joueurs russes et biélorusses.

Cette décision a considérablement gêné Djokovic, bien que le champion du Grand Chelem à 21 reprises ait vivement critiqué le All England Club pour son traitement des joueurs russes et ait soutenu les représailles de l’ATP.

Medvedev aura la chance de maintenir sa position en tête du classement lorsque la saison reviendra sur ses surfaces dures préférées aux États-Unis.

La star moscovite aura un nombre important de points à défendre à l’US Open en août, où il est le champion en titre.

Medvedev a remporté un premier titre du Grand Chelem à Flushing Meadows la saison dernière en battant Djokovic en deux sets en finale.

Le Serbe devrait manquer le tournoi de cette année car les États-Unis n’autorisent pas les non-ressortissants à entrer dans le pays s’ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19.

Lire la suite L’US Open clarifie sa position après l’inscription de Djokovic sur la liste des engagés

Djokovic, 35 ans, a répété après son triomphe à Wimbledon qu’il n’était pas disposé à se faire piquer contre la maladie simplement pour pouvoir participer à des tournois.

Medvedev en est à son deuxième passage au numéro un mondial, après avoir dominé les charts ATP pour la première fois en février-mars. Djokovic a ensuite récupéré la couronne, avant que Medvedev ne la reprenne à nouveau en juin.

Alors que Medvedev a dépassé Safin, double vainqueur du Grand Chelem, pour devenir la star masculine russe avec le plus de semaines à son actif au sommet, il a encore du chemin à parcourir avant d’être le détenteur du record parmi les Russes.

La grande féminine Maria Sharapova a passé 21 semaines au total au sommet du classement WTA au cours de sa brillante carrière, qui comprenait cinq couronnes du Grand Chelem.

Dans l’ensemble des hommes, Djokovic est loin devant en termes de la plupart des semaines accumulées en tant que numéro un masculin, avec 373 semaines stupéfiantes en pole position.

Le décompte de Medvedev de 10 semaines et plus le place 19e sur la liste ATP de tous les temps en termes de temps total passé en tant que numéro un.