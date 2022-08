Medvedev fait irruption dans les demi-finales de Cincinnati (VIDEO)

La star russe Daniil Medvedev affrontera Stefanos Tsitsipas en demi-finale samedi

Le champion en titre de l’US Open, Daniil Medvedev, affrontera son rival Stefanos Tsitsipas lors de la demi-finale des Masters de Cincinnati samedi après que la star russe ait surmonté une peur précoce de Taylor Fritz en forme pour remporter une victoire en deux sets pour se qualifier pour son premier final-quatre Masters 1000 place de 2022.

Fritz est entré dans le match en jouant l’un des meilleurs tennis de sa carrière. L’Américain est entré dans le match après sa toute première apparition en quart de finale du Grand Chelem à Wimbledon, et a commencé sous une forme fulgurante sur le court court de Cincinnati et a semblé attraper Medvedev au début alors qu’il réussissait à contrer les coups droits du Russe.

Il a obtenu plusieurs points de break dans le premier set, mais l’expérience de Medvedev a rapidement commencé à se faire sentir alors qu’il suivait le rythme, sauvant un point de set dans le dixième jeu du match et plus tard deux autres alors qu’il forçait le cadre d’ouverture à un tie-break.

À partir de là, c’était comme d’habitude.

QUEL POINT PAR DANIIL pic.twitter.com/03Si1xOoB3 — kr9pton (@kr9ptonlul) 19 août 2022

Medvedev a accéléré le rythme et a pris l’avantage dans le tie-break, le prenant finalement par un score de 7-1. Cela s’est avéré être tout l’élan dont avait besoin le joueur le mieux classé au monde.

Il a cassé le service de Fritz dans le deuxième jeu du deuxième set pour prendre une avance de 3-0 et à partir de là, il a rarement eu des ennuis, et a remporté le deuxième set – et le match – avec un score de 6-3 après une heure et 38 minutes d’action.

“Cincinnati a des terrains rapides et des balles rapides et j’ai toujours aimé ça. Mais toujours des matchs délicats, surtout entre deux grands serveurs,», a déclaré Medvedev par la suite.

“J’ai l’impression que Taylor et moi avons bien servi, même si nous ne sommes pas John [Isner] peut être! Je savais que ça allait être un match serré.

“Le premier set, il était un peu au-dessus de moi. Il a eu beaucoup plus d’occasions que moi sur mon service, mais j’ai réussi à rester. Il y a eu des balles de set où j’aurais pu rater et personne n’en aurait parlé, ça aurait été normal. Mais j’ai réussi à rester dans le set et ça m’a aidé à gagner le match.”

Il a ensuite ajouté : “Je suis content de mon niveau. Si je peux continuer à jouer de cette façon, et surtout pendant le match élever mon niveau, je peux battre n’importe qui.”

Medvedev affrontera la star grecque et quatrième tête de série Tsitsipas plus tard samedi, le vainqueur affrontant Cameron Norrie ou Borna Coric lors de la finale de dimanche.